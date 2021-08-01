Гравець української кіберспортивної команди Костилєв s1mple назвав Крим "російським"

Гравець української кіберспортивної команди NA'VI Олександр s1mple Костилєв втрапив у скандал. Він заявив, що вважає окупований Крим російським.

Під час стріму геймеру надійшло питання "Крим український чи російський". Костилєв англійською мовою чітко відповів, мовляв, "російський".

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У мережі опублікували відео коментаря.

Схожі скандали: що відомо

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо опублікували мапу, на якій між Україною та півостровом була проведена межа. Згодом ситуацію виправили та заявили, що це була "прикра помилка".

Український онлайн-сервіс Hotline у травні опублікував карту України без тимчасово окупованого півострова. Компанія таки вибачилась та наголосила, що Крим – це Україна.

30 червня у скандал втрапив Київський залізничний вокзал . Там продавали російський журнал, у якому на опублікованій карті окупований півострів Крим зобразили у складі Росії

Костилєва називають головною зіркою команди NA'VI. Його кар'єра почалась ще у 2013 році. s1mple побував також у командах Lan Dodgers, A-Gaming, Courage Gaming.