Зараз він очікує суду, який обиратиме запобіжний захід. Правоохоронці вимагатимуть тримання під вартою, адже переконані, що "доказів достатньо".
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Смертельна ДТП у Харкові: водій Infiniti не хоче відповідати на питання слідчих
А проте сам затриманий від співпраці зі слідством відмовився. Про це повідомив у телеефірі 27 жовтня заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.
За його словами, хлопця помістили в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання), і вручили йому підозру.
Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на статтю 63 Конституції України (вона забезпечує право не свідчити проти себе або членів родини – 24 канал). Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати,
– повідомив Чиж.
І додав: "Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо".
Також представник поліції повідомив, що у затриманого підлітка взяли біологічні зразки на експертизу для визначення його стану на момент скоєння злочину.
Враховуючи й те, що він мав два роки тому вирок за стрілянину в супермаркеті, а тепер, ймовірно, скоїв ДТП зі смертельними наслідками, прокурори у суді вимагатимуть взяття підозрюваного під варту як небезпечного для суспільства.
Коротко про страшну аварію у Харкові на Гагаріна
- ДТП сталася 26 жовтня о 20:40 біля вулиць Гагаріна та Одеської.
- Як встановило слідство, 16-річний водій Infiniti їхав на червоний сигнал світлофора та врізався у Chevrolet.
- 58-річний водій його загинув на місці, 3 пасажирів Infiniti з тяжкими травмами доставлені до лікарні.
- А от водій цього авто майже не постраждав. Саме його правоохоронці вважають винуватцем аварії.