Операція охопила понад 30 квадратних кілометрів: Deepstate оновив карту Бєлгородської області

У Бєлгородській і Брянській областях Росії понеділок, 22 травня, видався неспокійним днем. Російські добровольці почали визволення російських територій з-під гніту кремлівського режиму Владіміра Путіна.

Від ранку з Росії надходять цікаві новини від добровольців, пише 24 Канал. Спершу бійці Російського добровольчого корпусу заявили, що перетнули кордон Росії та закликали росіян не чинити опір, адже вони не вороги для них.

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Російський добровольчий корпус звільняє Бєлгородську область

З Брянської і Бєлгородської областей почали надходити світлини та відео з нібито пожежею на прикордонному пункті Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Тепер же в легіоні "Свобода Росії" повідомили, що бійці Російського добровольчого корпусу буцімто повністю звільнили Козинку Бєлгородської області. У населений пункт Грайворон начебто зайшли передові загони.

Також у легіоні "Свобода Росії" зазначили, що добровольці просуваються далі та обіцяють, що Росія буде вільною.

Зміни на карті Росії вже зафіксували в команді DeepState. Зокрема, невелика частина Бєлгородської області стала сірою.



Карта Бєлгородської області стала частково сірою / Скриншот DeepState

Зазначимо, що населені пункти Козинка та Грайворон розташовуються неподалік від кордону України та Росії, зокрема поблизу Сумської області.

Операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів

Станом на ранок 23 травня операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів. Такі дані наводить інтерактивна карта DeepState. На тлі заяв бійців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.



Операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів / карта DeepState

Як Росія реагує на події в Бєлгородській і Брянській областях