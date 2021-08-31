Гречкосійство по-німецьки: для чого насправді Меркель їздила в Київ

Оскільки свята ми вже відгуляли, а нову парламентську сесію ще не розпочали – пропоную поговорити про нашу міжнародну підтримку. Тим паче, що до нас приїздила Ангела Меркель. Та й ми вдома не сидимо, поїхали на зустріч до Байдена. Тож тут є про що порозмірковувати.

Для чого приїздила Меркель

Розпочнемо з гостей, яких ми приймали у нас. За свої 16 років при владі Ангела Меркель неодноразово у нас гостювала.

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Однак цей візит ввійде в історію, як останній. Принаймні на посаді канцлера Німеччини. Вже восени вона збере свої речі і піде, а її місце займе хтось від соціал-демократів, консерваторів або зелених. До цього ми ще повернемось, але трохи пізніше. Зараз пропоную відповісти на головне питання. Для чого ж приїздила канцлерка?

Ми ж тут всі свої, тому обійдемося без пафосних слів про "висловити підтримку", "глибоку стурбованість з приводу добудови "Північного потоку-2" або щоб сказати "Крим – це Україна". Хоча за це, звісно, дякуємо. Хоч і на Кримську платформу Меркель не залишилась.

Тож що тоді робила Меркель у Києві? Все до банальності просто. Набирала балів для своєї партії перед виборами. Таке собі "гречкосійство по-німецьки".

Та з огляду на попередні рейтинги і на підтримку консерваторів – їй це не вдалося зробити. Як не намагалася пані Меркель догодити німецьким бюрократам і бізнесу, навіть "Північний потік-2" пролобіювали, але рейтинги все одно "нижче плінтуса". Висловлюючись дипломатичною мовою, на історичному мінімумі.



Ангела Меркель мала мету візиту в Київ / Фото Getty Images

Водночас соціал-демократична партія Німеччини за місяць до виборів отримує рекорді 25% підтримки. Виходить, що не лише візит до України не приніс їй бажаних плюсиків у карму, а й візит до Росії, який був за день до нашого. Він був своєрідним сигналом партійним донорам, що вона на їхній стороні.

Бізнес тисне на Меркель через Росію

Меркель відвідала Росію 20 серпня. Там зустрілась з Володимиром Путіним . Обговорювали у Кремлі і Україну.

Я ж ні для кого не відкрию зараз секрет, якщо скажу, що за весь цей час Росія добре навчилась ладнати з великим німецьким бізнесом, пропонуючи йому різні преференції, що в середині країни, що в питанні постачання енергоресурсів.

Вже великий німецький бізнес та промисловці, від якого залежить і партія Ангели Меркель, тиснуть на канцлерку заради того, щоб вона не забувала враховувати інтереси Росії на німецькій землі.

Як випливає з рейтингів, не почула Меркель німецький бізнес. Підтримка її партії з кожним днем все менша та менша. Главу уряду у Німеччині обирають не виборці, а парламент. Однак якщо уявити, що у Німеччини було б пряме голосування за канцлера, то найбільше голосів набрав би кандидат від соціал-демократичної партії Німеччини, міністр фінансів Олаф Шольц.



Олаф Шольц / Фото Photothek

Його підтримують наразі 31% опитаних, у порівнянні лише з 10% для лідера партії Меркель Арміна Лашета. Також 14% віддають кандидату від "зелених" Анналені Бербок.

От не знаю чи дістає зараз Ангела Меркель до свого ліктя, щоб його вкусити, але напевно можу сказати, що турне провалилось.

Трильйон доларів на армію Афганістану

Та палає не лише у канцлерки, а й у американських чиновників, які за 20 років примудрились "списати" у звітах понад трильйона доларів. Це сума, у якій 18 нулів, і яка значно більша за допомогу Україні. Все нібито на армію Афганістану, якої у підсумку не виявилось.

Лише уявіть, силові структури Афганістану налічували за звітами 300 тисяч людей. Були озброєні, згідно зі звітами, ледь не краще, ніж армія України. На все це американські платники податків витратили 80 мільярдів, а по факту…

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Всі ми цього місяця побачили, що армії у Афганістану не було. Точніше вона була, але в 5 – 6 разів менша за ту, що у звітах на папері.

Однак за класикою жанру чиновники, які допомагали США будувати новий Афганістан, якось абсолютно випадково за ці роки нажили собі нові вілли з басейнами, також солідні рахунками у спокійніших країнах поруч: ОЕА, Катарі та інших схожих районах.

Зрозумійте мене правильно, я аж ніяк не закликаю зараз Україну образитись на всіх за недостатньо допомогу з боку США чи лобіювання інтересів бізнесу в Росії. Не кажу відвернутися від західного світу. Ні.

Я до того веду, що, можливо, не варто нам постійно нагадувати про наших олігархів, невиконані реформи і корупцію. Помічаючи сміттячко у нашому оці, ви у своєму колоду не помічаєте.

У зв'язку з цим цікаво, якою буде риторика президента США у Вашингтоні.

Космос замість ПДЧ

До слова, зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли. Спочатку, якщо ви пам'ятаєте, її планували на 30 серпня, потім перенесли на 31. Тепер – на 1 вересня. Для нас то ніби і краще. За словами МЗС, так у президента Зеленського буде більше часу як для зустрічі з делегаціями, так і на двосторонні зустрічі. Однак сподіваюсь, що на цьому несподіванки закінчаться і далі все піде за планом. За тим планом, який озвучують в Офісі Президента.

Там говорять, що протягом візиту Зеленського до Байдена мають бути підписані щонайменше 3 документи:

щодо оборонного партнерства;

проєктів у галузі досліджень;

розробок та випробувань, зокрема, оцінки та співпраці в космічній сфері.

І якщо мене цікавили більш земні питання: ПДЧ, НАТО, як ми стримуватимемо одноосібне використання Росією "Північного потоку-2". Водночас експерти кажуть, що навпаки. Космос нам допоможе.

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Тож тримаємо схрещеними пальчики. Очікуємо на результати зустрічі і слухаємо, чи виють на болотах російські помийки.