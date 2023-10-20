"А як же звірства ХАМАС?": Грета Тунберг підтримала Сектор Гази і потрапила під лавину критики
Джерело:Грета Тунберг
Відома шведська екоактивістка влаштувала акцію у знак солідарності із Сектором Гази та палестинцями. Користувачі мережі звинуватили Тунберг у підтримці терористів.
Пост популярної екоактивістки на підтримку Сектор Гази не жарт розлютив користувачів інтернету. Дівчині дорікнули, що вона підтримує бойовиків ХАМАС, які вбивали і катували мирних ізраїльтян, зокрема немовлят.
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Тунберг стала на бік палестинців
20 жовтня вранці Грета Тунберг влаштувала акцію, під час якої висловилася на підтримку Сектора Гази. На фото в опублікованому пості вона та ще кілька активістів тримають у руках плакати із написами: "Стоїмо поряд із Газою" та "Свободу Палестині".
Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб,
– написала дівчина.
Як відреагували на вчинок Тунберг
Тим часом у коментарях до допису активістки підписники щиро дивувалися позиції Грети. Їй закинули, що вона у такий спосіб виправдовує дії терористів ХАМАС, на руках яких кров тисячі невинних ізраїльтян. Мережу обурило те, що Тунберг не згадала про мирних жителів Ізраїлю – закатованих, розстріляних і загиблих під ракетними обстрілами, захоплених у заручники.
Жодним словом Тунберг не обмовилася й про те, що конфлікт розпочався із цинічного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
- "Я прокрутив сторінку вниз і не зміг знайти засудження жорстокої різанини ХАМАС, яка призвела до загибелі 1400 ізраїльтян за один день";
- "Грета Тунберг забула згадати, що ХАМАС убив, зґвалтував і обезголовив 1500 ізраїльтян. Це терористична організація, схожа на ІДІЛ, у статуті якої чітко згадується вбивство всіх тих, хто не є мусульманами, і вони є єдиною причиною страждань як у Газі, так і в Ізраїлі";
- "ХАМАС вбиває невинних людей у їхніх будинках, ґвалтує жінку, викрадає невинних людей з фестивалю, і ви просто стаєте на бік жаху, дияволів".
- "Чому не попросила звільнити заручників?"
Як люди висловлювали своє невдоволення / Фото із соцмережі "Х"
Що відомо про злочини ХАМАС
- Розпочатий із нападу ХАМАС на Ізраїль конфлікт на Близькому Сході триває вже два тижні. Станом наразі відомо про понад 1400 загиблих ізраїльтян.
- ЦАХАЛ повідомляє, що у заручниках ХАМАС перебувають 199 людей.
- У звільненому від терористів кібуці Кфар-Азі знайшли тіла 200 жорстоко вбитих ізраїльтян, серед них – 40 дітей. Відомо, що деяким немовлятам бойовики відривали голови. Є цілі родини, розстріляні просто у своїх ліжках.
- У кібуці Беері знайшли понад 100 тіл вбитих мирних жителів.
- З перших днів нападу на Ізраїль у мережі з'являлися кадри вбивств і знущань зі звичайних ізраїльтян, зокрема, жінок, дітей і літніх людей.
- Бойовики вбили літню ізраїльтянку, яку вони раніше захопили у полон. Про загибель жінки дізналася її онука, коли зайшла у фейсбук. На сторінці бабусі бойовики виклали відео її вбивства.