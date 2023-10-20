"А як же звірства ХАМАС?": Грета Тунберг підтримала Сектор Гази і потрапила під лавину критики

Відома шведська екоактивістка влаштувала акцію у знак солідарності із Сектором Гази та палестинцями. Користувачі мережі звинуватили Тунберг у підтримці терористів.

Пост популярної екоактивістки на підтримку Сектор Гази не жарт розлютив користувачів інтернету. Дівчині дорікнули, що вона підтримує бойовиків ХАМАС, які вбивали і катували мирних ізраїльтян, зокрема немовлят.

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Тунберг стала на бік палестинців

20 жовтня вранці Грета Тунберг влаштувала акцію, під час якої висловилася на підтримку Сектора Гази. На фото в опублікованому пості вона та ще кілька активістів тримають у руках плакати із написами: "Стоїмо поряд із Газою" та "Свободу Палестині".

Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб,

– написала дівчина.

Як відреагували на вчинок Тунберг

: 12 жовтня Ізраїль розпочав блокаду Сектору Гази, припинивши туди постачання тепла та харчів. 17 жовтня по лікарні у Секторі Гази влучила ракета. ХАМАС звинуватив Ізраїль, а той довів, що снаряд випустили саме терористи. За даними США, у лікарні могли загинути від 100 до 300 осіб. У низці мусульманських країн спалахнули протести на підтримку палестинців.

Тим часом у коментарях до допису активістки підписники щиро дивувалися позиції Грети. Їй закинули, що вона у такий спосіб виправдовує дії терористів ХАМАС, на руках яких кров тисячі невинних ізраїльтян. Мережу обурило те, що Тунберг не згадала про мирних жителів Ізраїлю – закатованих, розстріляних і загиблих під ракетними обстрілами, захоплених у заручники.

Жодним словом Тунберг не обмовилася й про те, що конфлікт розпочався із цинічного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Я прокрутив сторінку вниз і не зміг знайти засудження жорстокої різанини ХАМАС, яка призвела до загибелі 1400 ізраїльтян за один день";

"Грета Тунберг забула згадати, що ХАМАС убив, зґвалтував і обезголовив 1500 ізраїльтян. Це терористична організація, схожа на ІДІЛ, у статуті якої чітко згадується вбивство всіх тих, хто не є мусульманами, і вони є єдиною причиною страждань як у Газі, так і в Ізраїлі";

"ХАМАС вбиває невинних людей у їхніх будинках, ґвалтує жінку, викрадає невинних людей з фестивалю, і ви просто стаєте на бік жаху, дияволів".

"Чому не попросила звільнити заручників?"

Як люди висловлювали своє невдоволення / Фото із соцмережі "Х"

Що відомо про злочини ХАМАС