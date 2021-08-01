У Греції через лісові пожежі довелося евакуйовувати кілька сіл
1 серпня 2021 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:Ekathimerini
На грецькому півострові Пелопоннес спалахнули потужні лісові пожежі. Рятувальникам довелося евакуйовувати жителів декількох сіл.
Епіцентр загоряння зафіксували у районі Ахая в суботу, 31 липня. До ліквідації вогню залучили близько 100 надзвичайників, 5 машин і 2 гелікоптери.
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Місцевих мешканців евакуювали
Пожежі швидко розповсюджувалися та наблизилися до житлових будинків. Рятувальники провели евакуацію у декількох села, а саме:
- Лампір;
- Камарес;
- Зірія;
- Ано Зірія.
Надзвичайники теж передали екстрене повідомлення місцевим, які перебувають поблизу вогню, зі закликом "терміново евакуюватися".Зверніть увагу! Потужні пожежі фіксують не лише у Греції. Нині стихія вирує й на південному узбережжі Туреччини.
- Там осередки сильного вогню виявили у 32 провінціях.
Пожежі у курортній Туреччині: головне
- Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.
- Унаслідок потужних загорянь загинуло 6 турецьких громадян.
- Окрім цього, від вогню постраждали ще понад 400 людей.
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