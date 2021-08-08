У Греції розбився пожежний літак: пілот дивом вижив
8 серпня 2021 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:AMNA
На грецькому острові Закінф в Іонічному морі 8 серпня під час операції розбився пожежний літак Petzetel. На щастя, пілот залишився живий.
Пілота з місця аварії евакуювали рятувальники. Наразі він перебуває у задовільному стані.
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Літак перебував разом з таким самим Pezjedel. Їх направили гасити невелику пожежу в районі Лагоподо-Махайрадо.
Обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронці.Зверніть увагу! На допомогу грецьким надзвичайникам вирушили також українські пожежники – 10 осіб. Спецлітак відправився до місця займань 6 серпня.
Масштабні пожежі у Греції: що відомо
- Лісові пожежі охопили Грецію наприкінці липня. Вогонь добрався до Афін та інших курортних містечок.
- Ситуація погіршувалась, адже був сильний вітер та рекордна спека – понад +46 градусів.
- Наслідки пожеж відчутні: протягом останніх 10 днів у Греції вигоріло понад 56 тисяч гектарів лісу, сотні будинків були пошкоджені.
- Сотні людей довелось евакуювати.
- До речі, очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.