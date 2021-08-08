У Греції розбився пожежний літак: пілот дивом вижив

8 серпня 2021 , 21:33
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Джерело:

AMNA

На грецькому острові Закінф в Іонічному морі 8 серпня під час операції розбився пожежний літак Petzetel. На щастя, пілот залишився живий.

Пілота з місця аварії евакуювали рятувальники. Наразі він перебуває у задовільному стані.

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Літак перебував разом з таким самим Pezjedel. Їх направили гасити невелику пожежу в районі Лагоподо-Махайрадо.

Обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронці.

Зверніть увагу! На допомогу грецьким надзвичайникам вирушили також українські пожежники – 10 осіб. Спецлітак відправився до місця займань 6 серпня. 

Масштабні пожежі у Греції: що відомо

  • Лісові пожежі охопили Грецію наприкінці липня. Вогонь добрався до Афін та інших курортних містечок.
  • Ситуація погіршувалась, адже був сильний вітер та рекордна спека – понад +46 градусів.
  • Наслідки пожеж відчутні: протягом останніх 10 днів у Греції вигоріло понад 56 тисяч гектарів лісу, сотні будинків були пошкоджені. 
  • Сотні людей довелось евакуювати. 
  • До речі, очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.

 

Автор: Ольга Музика