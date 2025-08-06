Росія під керівництвом Володимира Путіна здійснила багато жахливих вчинків щодо України та інших держав, які свідчать про те, що керівництво країни-агресорки має певні психологічні проблеми. Проте психологічний портрет російського диктатора був складений задовго до того, як він здійснив повномасштабне вторгнення в нашу країну.

Про це розповів 24 Каналу Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко, зазначивши, що саме він вперше вказав на психологічні проблеми очільника Кремля. Омельченко зазначив, що передбачив багато вчинків Путіна щодо України.

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Які психологічні діагнози можуть бути у Путіна?

Генерал-лейтенант СБУ у відставці зауважив, що першим у квітні 2017 року опублікував дослідження, яке базувалося на висновках психологів та психіатрів двох психіатричних інститутів Західної Європи. Стаття мала назву "Психопатія, шизофренія, манія величі, педофілія і все, що відомо про діагнози Путіна».

Я першим оприлюднив психологічний портрет Путіна, вказавши на його риси характеру та відхилення у психіці, зробивши його за допомогою своїх друзів з Інституту психіатрії у Західній Європі та моїх колег по Парламентській асамблеї Ради Європи, коли я був членом ПАРЕ у 2006 – 2010 роках,

– підкреслив Герой України.

Він нагадав, що тоді він зрозумів і ув'язав речі, які творилися в Росії, коли Путін був прем'єр-міністром, але залишався першою особою, а президентом був Дмитро Медведєв (2008 – 2012 роки).

Про події, які були пов'язані з воєнною агресією Росії проти Грузії, я попередив ще за пів року на сесії Парламентської асамблеї,

– підкреслив екснардеп.

Потім, за його словами, він зрозумів, що після агресії Росії проти Грузії на черзі буде Україна. Омельченко навіть сказав, виступаючи на сесії ПАРЕ, на міжнародних форумах у 2009 році, що впродовж п'яти років Росія нападе на Україну. Почне з анексії Криму, як вона діяла у Грузії.

Якщо зробити висновки – Путін є психопатом з ознаками шизофренії. У нього явні ознаки педофілії, манія величі, манія страху переслідування, величезний нарцисизм. Він вважає, що в усьому правий, на нього покладена місія і т. д.,

– наголосив Григорій Омельченко.

Якщо, на думку генерала-лейтенанта СБУ у відставці, порівняти психологічні портрети, риси характеру чотирьох диктаторів або правителів з ознаками явного диктаторства та авторитаризму – Гітлера, Сталіна, Путіна і Трампа, то за висновками психологів, психіатрів, психофізіономістів, штучного інтелекту, вони схожі приблизно на 85 – 90%.

Він додав, що за такими рисами характеру, як манія величі, манія переслідування, покладення на них якоїсь божественної місії, нарцисизм, їхні психологічні портрети збігаються приблизно на 98 – 99%. Тому, за словами Омельченка, історія повторюється, зокрема, щодо диктаторів.

Нагадаємо, що на думку психологині Олени Шершньової, Володимир Путін продемонстрував типову поведінку психопата, коли у грудні 2024 року запропонував провести цинічний експеримент із застосуванням ракети "Орешник". За її словами, в очільника Кремля повністю відсутня будь-яка емпатія, загальнолюдські цінності, проте є зацікавленість у проведенні "цинічних і жорстоких експериментів".