Росія вперше застосувала "Грім-Е1" по Харкову

Російські війська вперше за час війни застосовували проти Харкова "Грім-Е1"– гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у понеділок, 2 вересня. А застосував гібрид ворог під час вечірнього обстрілу Харкова 31 серпня.

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"Після нетривалого періоду затишшя, у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків", – сказав він.

Росія атакувала гібридною зброєю цивільні об'єкти

Терехов зазначив, що новими цілями російських окупантів стали цивільні об'єкти та "звичайні мирні люди", які на момент вибуху "перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали".

Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" – гібрид ракети та керованої авіаційної бомби,

– заявив мер міста.

Що відомо про "Грім-Е1"

Гібридна ракета "Грім-Е1" створена на основі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження – 120 кілометрів. Зброя оснащена реактивним двигуном, що збільшує дальність ураження.

Також "Грім-Е1" має осколково-фугасну модульну бойову частину з контактним детонатором.

Вперше снаряд "Грім-Е1" впав у приватному секторі північно-західного району окупованого Донецька 12 березня 2023 року.