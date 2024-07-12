Чи доцільною була відмова України від літаків Gripen: пояснення льотчика-інструктора

Швеція була готова надати Україні власні винищувачі Gripen. Однак процес зупинився, адже Україна визнала, що одночасне освоєння двох видів нових літаків буде занадто складним.

Втім уряд Швеції готовий продовжувати перемовини про передачу літаків у перспективі. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у розмові з 24 Каналом, чому було ухвалене рішення про тимчасову відмову від "Ґріпенів".

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Чи доцільною була відмова від літаків Gripen

Швеція готова у майбутньому передати Україні винищувачі Gripen. Власне, раніше цей процес уже почався, однак його тимчасово призупинили. У міністерстві оборони Швеції пояснили, що Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, бо Україна дійшла до висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто важко.

Мовиться не просто про отримання літаків, але й про тривале навчання пілотів.

З погляду доцільності – однозначно краще мати один винищувач. Чому обрали саме F-16? Бо він може виконувати щонайменше 4 функції: винищувача, перехоплювача, бомбардувальника та штурмовика. Це 4 в 1. Пілотів краще вчити на один літак, розраховуючи, що льотний склад виконуватиме бойові завдання на цьому літаку роками,

– пояснив Роман Світан.

Крім того, для нових літаків необхідна підготовка інженерно-технічного складу, відбір майбутніх пілотів, навчання курсантів тощо. Тобто процес освоєння нових винищувачів – це дуже довгий та складний процес.

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"Якщо у нашого командування є впевненість у тому, що ми врешті-решт отримаємо 200 літаків, то ухвалене правильне рішення. Жодні інші літаки нам тоді не будуть потрібним, зокрема й радянські. Але якщо немає певності, що ми отримаємо 200 літаків або точно відомо, що у нас буде недостатня кількість літаків на першому етапі, тоді, мабуть, варто прийняти пропозицію шведів – Gripen нам точно не завадять", – наголосив льотчик-інструктор.

Звісно, отримання ще одного виду винищувачів потребуватиме більших витрат, доведеться шукати більше льотчиків. Втім на Gripen літати легше, ніж на тих же F-16.