Гривня стрімко зміцнюється, та чи тривалим буде цей тренд: коментарі експертів

Восени 2018 року 100 доларів можна було обміняти на 2 тисячі 800 гривень. Станом на середину лютого 2019 навіть 2 тисячі 700 гривень не у всіх обмінниках дають. Журналісти 24 каналу запитали у НБУ та експертів про їхні прогнози щодо такої тенденції.

Причину такої тенденції економісти вбачають у вдалому і вчасному плануванні бюджету. Економічна стабільність зацікавила інвесторів і ті почали купувати гривневі облігації. До того ж, заохочували до гривні новини про зняття валютних обмежень.

Читайте також: Тренди валютного ринку можна передбачити, – Фурса про вплив сезонності на курс гривні

Чи тривалим буде зміцнення гривні?

Вибори у 2019 році надають непередбачуваності цьому тренду – на думку Олександра Мартиненка, керівника підрозділу з корпоративного аналізу ICU. А, відповідно, непередбачуваною буде поведінка учасників валютного ринку – як громадян, так і підприємств та банків.

Що з цього приводу думають у НБУ?

Олег Чурій, заступник голови Національного банку України, наголосив на тому, що НБУ не дає прогнозів щодо валютних курсів.

Є спеціально навчені аналітики, які постійно прогнозують. Так звані бабаки. Але в Україні – плаваюче курсоутворення, залежне від попиту і пропозиції. Тож насправді вгадати курс дуже важко,

– пояснив Чурій.

Як діяти простому українцю?

Експерти радять половину заощаджень тримати в гривні на депозитах чи в державних облігаціях. А решту грошей, на які немає планів на найближчі півроку-рік, можна перевести в іноземну валюту.

Дивіться відео про укріплення гривні та прогнози експертів: