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      Гривня стрімко зміцнюється, та чи тривалим буде цей тренд: коментарі експертів

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      З початку 2019 року українська національна валюта стрімко зростає
      З початку 2019 року українська національна валюта стрімко зростає / 24 канал

      Восени 2018 року 100 доларів можна було обміняти на 2 тисячі 800 гривень. Станом на середину лютого 2019 навіть 2 тисячі 700 гривень не у всіх обмінниках дають. Журналісти 24 каналу запитали у НБУ та експертів про їхні прогнози щодо такої тенденції.

      Причину такої тенденції економісти вбачають у вдалому і вчасному плануванні бюджету. Економічна стабільність зацікавила інвесторів і ті почали купувати гривневі облігації. До того ж, заохочували до гривні новини про зняття валютних обмежень.

      Читайте також: Тренди валютного ринку можна передбачити, – Фурса про вплив сезонності на курс гривні

      Чи тривалим буде зміцнення гривні? 

      Вибори у 2019 році надають непередбачуваності цьому тренду – на думку Олександра Мартиненка, керівника підрозділу з корпоративного аналізу ICU. А, відповідно, непередбачуваною буде поведінка учасників валютного ринку – як громадян, так і підприємств та банків.

      Що з цього приводу думають у НБУ?

      Олег Чурій, заступник голови Національного банку України, наголосив на тому, що НБУ не дає прогнозів щодо валютних курсів.

      Є спеціально навчені аналітики, які постійно прогнозують. Так звані бабаки. Але в Україні – плаваюче курсоутворення, залежне від попиту і пропозиції. Тож насправді вгадати курс дуже важко,
      – пояснив Чурій.

      Як діяти простому українцю?

      Експерти радять половину заощаджень тримати в гривні на депозитах чи в державних облігаціях. А решту грошей, на які немає планів на найближчі півроку-рік, можна перевести в іноземну валюту.

      Дивіться відео про укріплення гривні та прогнози експертів:

       

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Гроші Курси валют Валюта Гривня
      Джерело: 24 канал
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