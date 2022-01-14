Гризлов офіційно став послом Росії в Мінську

Президент Росії Володимир Путін призначив послом Росії в Мінську Бориса Гризлова. Російський чиновник також є поки ще чинним представником Москви в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Очільник Кремля 14 січня підписав офіційний указ про призначення. Тепер Гризлов стане п’ятим очільником дипломатичного представництва країни-агресорки у Мінську з 2018 року.

До теми Призначення Гризлова послом Росії в Білорусі може бути фінальною фазою анексії, – експерт

Попередник не затримався на посаді й року

Путін водночас видав й інший указ, яким звільнив попередника Гризлова Євгена Лук'янова від обов'язків російського посла у Мінську. Його призначили послом Росії у Білорусі в березні 2021 року.

Останні новини про роботу ТКГ

У Міноборони розповідали, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року домовились й далі дотримуватись угоди про режим тиші на Донбасі.

Росія відкидала пропозицію про засідання ТКГ, яке ініціювала українська сторона на 29 грудня 2021 року. Країна-агресорка заявляла, що це – "недоцільно". Наступне чергове засідання заплановане на 26 січня 2022 року.

У Тристоронній контактній групі також відзначали, що Росія не робить жодних дій для обміну полоненими. Москва повністю ігнорує цю тему. На останньому засіданні щодо цього питання не поставили крапку. Українська сторона має надію, що це вирішать до Водохреща.

Вас може зацікавити, чому зустрічі ТКГ більше не проводять у Мінську: дивіться відео

Борис Гризлов у 2001 – 2003 роках був міністром внутрішніх справ Росії, потім депутатом чотирьох скликань Держдуми. З 2003 до 2011 року він був спікером Держдуми. Гризлов також очолює вищу раду владної партії "Єдина Росія".