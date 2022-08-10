російських лібералів обурив заклик Зеленського

російські ліберали обурені. Обурені, що президент України запропонував чи попросив заборонити їм виїзд до цивілізованих країн.

Адже це так не ліберально. І без поваги до великої російської культури, балету та особливо до творчості Достоєвського.

За темою Кордони на замок: які країни вже закрили в'їзд для громадян росії через війну в Україні

Давайте відразу обмовимося

Не йдеться про те, що політичні біженці з росії мають бути видворені назад до росії, щоб потрапити до в'язниці. Ні. Адже справді дивно, якби, наприклад, під час Другої світової війни Ейнштейна відправили назад до гітлерівської Німеччини. Це дорого коштувало і йому й американській науці. Це не є раціональним. Йдеться про туристичні візи, які все ще отримують росіяни. І це є ненормально.

Чому? Просто тому, що це говорить про те, що ніби нічого не сталося. Начебто російські громадяни, які проживають у росії, сплачують податки та підтримують путіна, ні в чому не винні. Не несуть жодної моральної відповідальності за те, що творить російська армія від їхнього імені.

Якщо росіяни залишилися в росії й не виступають проти режиму, вони пішли на компроміс. Це означає, що навіть якщо вони морально страждають від війни, вони все одно знайшли для себе аргументи, чому їм варто залишитися. І не важливо, це іпотека, хороша робота чи навіть старенька мама. Це компроміс, яким вони пішли. Вони вирішили, що їм зручніше прийняти війну. І за цей компроміс вони мають сплатити.

Читайте Кордони ЄС мають бути закриті для росіян: чому Естонія виступила з потужним закликом

росіянам потрібно брати приклад із Німеччини

Природа санкцій – бінарна. Вони або є або їх немає. Вони можуть бути не ідеальними. Вони можуть здаватися несправедливими. Але їхня природа завжди бінарна. Ви або запроваджуєте обмеження. Або ви не запроваджуєте їх. І ми можемо вважати наш світ не справедливим, але як тоді ми назвемо світ, де країна розпочинає війну та геноцид проти іншого народу, а їм нічого за це не буде. Цей світ буде набагато гіршим, ніж той світ, у якому ми живемо. Як би російська ліберально-демократична тусовка назвала такий світ? Де можна творити будь-що. І потім усі живуть так, начебто цього не сталося.

Видача туристичних віз росіянам означає, що ніби нічого не сталося. Начебто громадяни, які приїхали на шопінг у Мілан, на води в Карлові Вари або за смачним вином у Тоскану, не мають відношення до країни, яка розв'язала жорстоку війну. При тому, що з ймовірністю понад 50%, ці громадяни підтримують жорстоку війну. Це було б дуже цинічно. Це досі дуже цинічно, адже візи все ще видаються.

Чи потрібно сприяти витоку мозку з росії? Так. Чи потрібно допомагати тим, хто виступає відкрито проти війни й хоче втекти від репресій? Так. Це корисні росіяни. Не хороші, а саме корисні. І таким людям, які відкрито заявлять, що не хочуть жити у фашистській державі, візи треба видавати. Треба надавати їм статус біженця. Тому що це справедливо. І тому, що кожен такий випадок послаблює росію. Але не в тому випадку, коли хтось, заробивши гроші в рамках правил режиму путіна, їде ненадовго відпочити до ненависної гейропи.

Якщо росіянин пішов на компроміс із фашизмом своєї країни, то він заслужив відпочинок максимум під Саками. І то тимчасово. Це справедливо. І з повагою до великої російської літератури.

І так, Достоєвський має роман. "Злочин і кара". росія творить злочини. І дивно, якби воно залишалося безкарним. Так що це рішення якраз у дусі великої російської культури та великої російської літератури.

російські ліберали мріють про вільну росію майбутнього. Так ось, їм треба брати приклад із Німеччини. Яка пройшла спокутування. Спокуту своїх гріхів. І взяла на себе колективну провину та колективну відповідальність. Відповідальність за анексію Криму. За війну у Грузії. За геноцид у Бучі. За вбивства в Оленівці. За знищення Маріуполя. І цей список нескінченний.

І поки вони не зрозуміли, що весь цей злочин, який потребує покарання, у них не буде шансу змінити свою країну. росія так і залишиться до кінця імперією, яка загрожує своїм сусідам та своїм громадянам. І "безвіз" для росіян – це лише мале покарання за такі злочини.

Також цікаво – Пономарьов розповів, хто може замінити путіна: дивіться відео