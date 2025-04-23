СБУ передасть Китаю дані про громадян, які працюють на заводах з виробництва дронів у Росії

Служба безпеки України передасть Пекіну інформацію про китайських громадян, які працюють на заводах із виробництва дронів у Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського у вівторок, 22 квітня.

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Росія краде китайські технології

Володимир Зеленський заявив, що СБУ передасть Китаю "інформацію більш широкого характеру" про громадян, які працюють у Росії на заводі з виробництва дронів.

Згідно з інформацією, яку має Україна, Росія поза домовленостями з Китаєм вкрала китайські технології з виробництва безпілотників.

Я думаю, що Пекіну буде важливо побачити, як з ними працюють їхні партнери,

– підкреслив президент.

Глава держави додав, що також доручив Службі зовнішньої розвідки передати Пекіну "коротку" версію інформації про китайсько-російську співпрацю загалом.

22 квітня посла Китаю в Україні Ма Шенкуня запросили до Міністерства закордонних справ.

Під час цієї зустрічі заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив, що факти участі громадян Китаю у війні проти України, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення "викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР".

У МЗС повідомили, що докази таких фактів українські спецслужби вже передали китайській стороні.

Перебийніс також закликав китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України.