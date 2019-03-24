Громадянин Росії підірвався на смерть у Києві: він може бути вбивцею водія BlaBlaCar Познякова

У Голосіївському районі Києві на проспекті Науки в одній із квартир пролунав вибух. Правоохоронці з'ясували, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. У підсумку загинув громадянин Росії. Мережею шириться інформація, що це підозрюваний у резонансному вбивстві 2016 року водія BlaBlaCar Тараса Познякова – Луан Кінгісепп.

Як розповіли у прес-службі Нацполіції Києва, інцидент стався близько 23:00 23 березня. Попередня причина – необережне поводження з вибухівкою.

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За словами начальника Голосіївського управління поліції Олега Волошина, у результаті загинув 28-річний громадянин Росії. Він перебував у розшуку за вбивство в Україні, а на проспекті Науки винаймав квартиру.

Під час огляду фахівці вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав і мобільні телефони. На місці працювали поліцейські, зокрема патрульні, вибухотехніки та медики, проте допомога останніх не знадобилась, оскільки чоловік помер на місці.

Місце вибуху на проспекті Науки у Києві / фото: "Інформатор, "Еспресо", прес-служба Нацполіції у Києві

Щодо особи небіжчика, колишній радник голови СБУ Ярослав Антоняк переконує, що це Луан Кінгісепп. Саме його підозрюють у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, що сталося у 2016 році.

Що відомо про вбивство Тараса Познякова? 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва 25-річний львів’янин Тарас Позняков підібрав двох попутників. Проте до столиці він так і не доїхав, а його автомобіль через тиждень знайшли у Києво-Святошинському районі поблизу Києва. Згодом стало відомим, що Тарас не залишився у живих. Тіло чоловіка не знайшли досі. Антоняк додав, що правоохоронці у його квартирі виявили паспорти громадянина України на ім’я Карпов Андрій Вікторович, що народився 15 серпня 1996 року, та паспорт громадянина Росії на ім’я Кінгісепп Луан Миколайович, що народився 23 березня 1991 року. Крім того, було виявлено чотири паспорти громадян України на різні прізвища..

Поки матеріали щодо вибуху у Києві правоохоронці лише зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Зараз слідчі визначають з правову кваліфікацію події та чекають на результати кримінологічної експертизи.

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Відео з місця вибуху на проспекті Науки у Києві Сусіди загиблого, зі свого боку, зазначили, що вони почули вибух на 4-му поверсі дев’ятиповерхівки. А коли вийшли у під'їзд, то побачили, як з однієї з квартир вибігла жінка та зникла у невідомому напрямку. Антоняк зауважив, що вона має кавказьке походження.

Коли ж зайшли до помешкання, то побачили понівечений від вибуху коридор, а на підлозі лежало тіло чоловіка 40-45 років у калюжі крові обличчям донизу. За їхніми словами, імовірно, вибухнула граната, пишуть "Вартові Еспресо".