Громадянина Естонії засудили до 3,5 років за шпигування на користь Росії: подробиці

Громадянина Естонії Дмитра Козлова засудили до 3,5 років в’язниці за те, що він шпигував на користь Російської Федерації. Чоловік працював агентом ФСБ РФ та передавав важливу інформацію російським спецслужбам.

Примітно, що у Козлова – подвійне громадянство: російське та естонське. ФСБ завербувала його для того, щоб отримувати інформацію про будівлі, працівників, транспортні засоби, техніку і режим прикордонної служби, розташованої в зоні відповідальності Лиунаської префектури і пов’язаних з охороною кордону.

Читайте також: СБУ затримала грузинського екс-бійця АТО, який переписувався з російським агентом

Підозру Козлову вручили ще в листопаді 2018 року, вирок суд оголосив вже 20 березня. Відповідну інформацію естонські правоохоронні органи оприлюднили 12 квітня.

Що відомо про російського шпигуна Козлова? Це – 31-річний чоловік з естонського повіту Ряпіна. Невідомо, чи виникали у Козлова проблеми з законом у Росії, але в Естонії щодо нього раніше було винесено кілька постанов суду.



За словами естонських правоохоронців, жителі прикордонних територій частіше відвідують Росію і є більше схильними до небезпеки потрапити під приціл ФСБ. Для агентів ФСБ також зручніше, якщо в особи, яку вони зібралися вербувати, виникають проблеми із законом у РФ.

Зазначимо, що це – не перша справа проти російських шпигунів в Естонії. Так, у лютому Харьюський суд Естонії засудив двох громадян країни до ув’язнення за шпигунство на користь РФ. Вони – батько і син, які шпигували в Естонії близько 10 років.

Чоловіки працювали на Головне розвідувальне управління Росії, збираючи і передаючи державні таємниці Естонії, засекречену службову і внутрішню інформацію. За це суд виніс їм значно жорсткіше покарання, аніж Козлову: батько отримав 6 років в’язниці, а його син – 15,5.