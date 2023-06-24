За підтримки Суровікіна: ЗМІ повідомляють, що Пригожин перекидає в Росію найманців з Сирії

Заколот Пригожина – ретельно спланована акція. Її начебто каталізатором став удар по вагнерівцях. Водночас повідомляють, що "кухар Путіна" знав про нього заздалегідь.

Пригожин оголосив, що 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися" після начебто удару по їхніх позиціях, який організував Сергій Шойгу. Невдовзі ПВК "Вагнера" повідомила, що у Росії почалася громадянська війна.

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Повідомляють, що Пригожин знав про удар. Повідомив "кухаря Путіна" про це Сергій Суровікін.

Задумка з ліквідації ПВК з боку міноборони Росії дійсно існувала. Пригожин був попереджений, тому спроба і провалилася. Удари припали на пункти розміщення – приманки. Жодних суттєвих втрат ПВК не зазнала,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, заявили, що Пригожин перекидає в Росію вагнерівців з Сирії. Чотири групи терористів вже прибули до Північної Осетії. Там вони чекають подальших вказівок.

Напередодні Суровікін записав відео до вагнерівців. Він закликав їх не брати участь у заколоті Пригожина. Суровікін нив, що "потрібно зупинити колони, повернути в пункти постійної дислокації". Окрім того, начебто потрібно "підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента Росії".