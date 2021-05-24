Гроші для Лукашенка не проблема, Путін завжди дасть, – Яковенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фінансово залежить від Володимира Путіна. У нього немає проблем з тим, що білоруська економіка не дорахується декількох мільйонів чи мільярдів доларів.
Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Лукашенко начебто "сидить на шиї" у очільника Кремля.
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Лукашенко та Путін
На його думку, Путін намагається "видавити" з Лукашенка визнання статусу Криму. Самопроголошений президент Білорусі досі не відреагував на окупацію українського півострова.
У будь-який момент він (Лукашенко – 24 канал) звернеться до Путіна. І Путін дасть йому стільки грошей, стільки треба,
– запевнив журналіст.
Проблеми білорусів через затримання Протасевича
Європейський Союз може ввести нові санкції проти Лукашенка через безпрецедентне затримання журналіста Романа Протасевича. Крім того, у Офісі Президента України повідомили про можливе призупинення авіасполучення з Білоруссю.Довідка. Опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали у Білорусі 23 травня. Для цього літак з Афін у Вільнюс, яким він летів, позапланово посадили у Мінську.
Однак, за словами Яковенка, Лукашенко почує себе абсолютно спокійно. Певні проблеми відчуватимуть білоруси, які не зможуть літати та опиняться остаточно закритими в концтаборі, який побудував Лукашенко, як пояснив журналіст.
Також він підкреслив, що для Лукашенка брак продуктів харчування не буде непомітним. "На утримання силовиків Путін завжди грошей дасть", – додав Яковенко.