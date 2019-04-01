Гроші, які повинні йти на екологію, осідають в кишенях і витрачаються не за призначенням, – ЗМІ

Екологічний податок, який сплачують підприємства для підтримки екології, найчастіше "розмивається" і використовується не за призначенням.

Про це повідомляє в своєму матеріалі видання "Обозреватель".

Так, журналісти наводять приклад екологічної ситуації на Прикарпатті. Згідно з даними по Івано-Франківській області, місцева влада витрачає гроші від екоподатку не за призначенням – це близько 100 мільйонів гривень щорічно.

"В окремих районах області під прикриттям досить загального позначення "охорони водних ресурсів" чиновники освоїли близько 23 мільйонів гривень за останні 3 роки.

Хоча місцеві екологи вважають, що роботи потрібно було проводити інші і зовсім не там, пише видання.

І якщо в цивілізованих країнах екологічний податок стягується з підприємств, що забруднюють середовище (найчастіше великі підприємства, металургійні та хімічної промисловості), а отримані кошти йдуть на вирішення екологічних проблем: будівництво очисних споруд безпечної утилізації відходів, збереження природних заповідників, флори, фауни, ландшафтні роботи і так далі, то в Україні в основному ці кошти йдуть не на прямі екологічні проекти, а на ремонт каналізацій, або інші комунальні об'єкти.

При цьому, як повідомляє видання, суми надходжень від екоподатку по країні в цілому дорівнюють мільярдам гривень, проте поліпшення стану екології навряд чи відбувається.

"З 1 січня 2019 року ставка за викиди вуглецю виросла в 25 разів, з 0,41 грн/т до 10 грн/т. За попередньою оцінкою, сума надходжень складе приблизно 3 мільярди гривень. Ще 4-5 мільярдів країна отримує від зазначеного вище екологічного податку", – наводить видання значні цифри, вказуючи, що дані кошти не доходять до своєї мети.