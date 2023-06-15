Гроссі прибув на Запорізьку АЕС: яка мета візиту гендиректора МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на Запорізьку АЕС, яка окупована росіянами. Гроссі приїхав на ЗАЕС після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС.

Це третій візит Гроссі на ЗАЕС із вересня 2022 року. Раніше гендиректор МАГАТЕ заявив, що після нинішньої перевірки станції там залишиться працювати "посилена команда" агентства.

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Гроссі приїхав, щоб оцінити стан ЗАЕС

Гроссі анонсував свою поїздку на ЗАЕС 12 червня. Він інформував, що в його планах оцінити ситуацію на ЗАЕС.

Напередодні Гроссі зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Він заявив, що проведе на Запорізькій станції декілька годин, здійснить ротацію і залишить свою команду із 4 осіб

Україна перестала отримувати інформацію про радіаційний стан на ЗАЕС

Росія зупинила автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

В Україні заявили про порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки з боку Росії.

Виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков наголосив, що таким чином поступово руйнуються принципи безпеки на станції, і виправити ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

Коротко про ситуацію на ЗАЕС

Після теракту Росії на Каховській ГЕС рівень води у Каховському водосховищі впав нижче за так звану "мертву точку". Унаслідок цього воду більше не можна брати для ЗАЕС.

Через те, що ЗАЕС окупована Росією, Україна не може контролювати процеси на станції. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗАЕС має подвійну систему охолодження, тому без води з Каховської ГЕС вона зможе проіснувати кілька місяців.

Президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива. За його словами, заходи з охолодження наразі достатні.

. Український персонал Запорізької АЕС не може перевести енергоблок №5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року, через перешкоджання з боку російських окупантів.