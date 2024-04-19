Вивчають цілі та пропрацьовують сценарії: у Group 13 ГУР розповіли, як знищують російський флот
Легендарний підрозділ Group 13 Головного управління розвідки, який регулярно знищує кораблі російського флоту, ретельно готується до своїх операцій. Спецпризначенці мають багато цілей і відпрацьовують різні сценарії.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів засновник та командир Group 13 з позивним "Тринадцятий". Він зазначив, що для досягнення максимального результату підрозділ використовує мінімум ресурсів.
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Робота Group 13
Підрозділ Group 13 займається ліквідацією кораблів Чорноморського флоту. Як розповів "Тринадцятий", підготовка кожної операції – клопітка робота, яка вимагає ретельного вивчення як і цілі, так і всіх ймовірних сценаріїв, які можливі в ході операції.
Ми вивчаємо ціль – маємо розуміти її сильні та слабкі сторони, ми маємо розуміти свій порядок дій, у нас має в команді бути чітко побудовано то, за що відповідає. Ми завжди відпрацьовуємо різні сценарії. У нас немає зациклення: "Ось це наша ціль, вона єдина". У нас завжди багато сценаріїв нашої роботи,
– розповідає розвідник.
Командир групи не розкриває, скільки людей займається операцією. Однак він зазначає, що якщо брати масштаб корабля, на якому потонуло 40 – 50 осіб, то кількість залучених бійців Group 13 є значно меншою. За словами "Тринадцятого", у цьому випадку використовується мінімальний ресурс, але ефект – максимальний.
Кожна операція підрозділу це мінімальна кількість людей, кілька годин, а то й днів складної роботи, яка вимагає максимального зосередження і чимало зусиль.
Дальність Group 13
- Як розповів "Тринадцяти", попри всі здійснені операції, повторювати власні успіхи стає все складніше. Росіяни відтягують свої кораблі, сподіваючись, що до них не зможуть дістати морські дрони-камікадзе. Проте спецпризначенці не стоять на місці та постійно вдосконалюють техніку.
- Дальність морських дронів регулярно збільшується. Наразі офіційна дальність, на якій "Група 13" може уражати цілі, становить 800 кілометрів. Це можна відслідкувати з офіційних джерел. А решту інформації ГУР показуватиме вже за результатами роботи.
- Підготовка кожної операції, результатам якої українці згодом радіють, це клопітка робота бійців, яка вимагає ретельного вивчення як і цілі, так і всіх ймовірних сценаріїв.