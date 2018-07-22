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Гройсман оприлюднив ситуацію із ремонтом доріг в Україні

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"Будівельна машина йде повним ходом", – Гройсман відзвітував про ремонт доріг в Україні
"Будівельна машина йде повним ходом", – Гройсман відзвітував про ремонт доріг в Україні / Прес-служба Кабінету міністрів

В Уряді переконують, що понад 50% проектів із будівництва доріг, запланованих на 2018 рік, виконано або перебуває на завершальній стадії. У вересні ж Кабмін має дати повну оцінку ситуації в галузі у всіх областях.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва та розвитку дорожнього господарства, передає прес-служба Кабміну.

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Зокрема, за його словами, "будівельна машина йде повним ходом" і ситуація на ринку є непоганою, однак потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібно додаткові ресурси.

"Понад половину планів вже виконано. Але в різних регіонах по-різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально", – зауважив очільник уряду.

За його словами, зараз з боку Кабмін тривають перевірки та аудити буде оприлюднено після завершенню об’єктів.

"Далі, у вересні, будемо розуміти, хто впорався із завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу", – додав Гройсман.

До слова, під час наради її учасники наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням дають собі раду Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%, натомість на Буковині та Сумщині ситуація найгірша.

Також у Кабміні зауважили, що у 2018 році на ремонт доріг виділили рекордне фінансування – понад 45 мільярдів гривень.

"Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення склала 11,53 мільярда гривень. Обсяг фінансування заходів з підвищення безпеки доріг сягнув 2,6 мільярда гривень", – констатували в уряді.

Нагадаємо, відповідно до останнього рейтингу від Global Competitiveness Index, українські дороги за якістю посідають одну із останніх сходинок.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Дороги Гроші Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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