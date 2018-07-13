16:02
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Гройсмана проінформують щодо загрози зупинки металургійних заводів

166 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / politinfo.com.ua

Моніторингова група з питань виробництва та імпорту сірчаної кислоти при Державній регуляторній службі України має намір звернутися до прем'єра Володимира Гройсмана у зв'язку з критичною ситуацією, яка виникла через введення квот на імпорт сірчаної кислоти.

Про це повідомила сьогодні голова ДРСУ Ксенія Ляпіна, виступаючи на засіданні моніторингової групи, повідомляє "Мінпром". Вона зазначила, що українські виробники сірчаної кислоти не можуть задовольнити попит з боку внутрішніх споживачів – коксохімзаводів.

"Ми інформуємо прем'єр-міністра, будемо просити міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі в серпні хоча б відкласти введення квот, щоб закінчила роботу моніторингова група", – сказала Ляпіна.

Введення квот на імпорт сірчаної кислоти за рішенням міжвідомчої комісії при Мінекономторг може мати катастрофічні наслідки, попередила глава ДРСУ.

"Ми бачимо ризики зупинки коксохімічних і металургійних підприємств, які не можуть купити сірчану кислоту в Україні та змушені імпортувати її", – наголосила вона.

Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.

Теги: металургія імпорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
367
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1700
"Це кінець": друг Кантера оприлюднив деталі щодо його смерті
6 червня , 20:47
Макрон зробив тривожні заяви, і цим скористається Путін, – дипломат
 28 травня , 08:03
Вакарчук звернувся із проханням до українців
 26 квітня , 21:49
Декомунізація в Україні: В'ятрович здивував назвою міста, яке гальмує процес
 31 травня , 07:43
Експерт розповів, яким буде курс гривні на 2018 рік
 17 березня , 19:41
Виплати субсидій можуть зупинити по всій Україні
 30 січня , 12:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук