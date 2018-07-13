Гройсмана проінформують щодо загрози зупинки металургійних заводів

Моніторингова група з питань виробництва та імпорту сірчаної кислоти при Державній регуляторній службі України має намір звернутися до прем'єра Володимира Гройсмана у зв'язку з критичною ситуацією, яка виникла через введення квот на імпорт сірчаної кислоти.

Про це повідомила сьогодні голова ДРСУ Ксенія Ляпіна, виступаючи на засіданні моніторингової групи, повідомляє "Мінпром". Вона зазначила, що українські виробники сірчаної кислоти не можуть задовольнити попит з боку внутрішніх споживачів – коксохімзаводів.

"Ми інформуємо прем'єр-міністра, будемо просити міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі в серпні хоча б відкласти введення квот, щоб закінчила роботу моніторингова група", – сказала Ляпіна.

Введення квот на імпорт сірчаної кислоти за рішенням міжвідомчої комісії при Мінекономторг може мати катастрофічні наслідки, попередила глава ДРСУ.

"Ми бачимо ризики зупинки коксохімічних і металургійних підприємств, які не можуть купити сірчану кислоту в Україні та змушені імпортувати її", – наголосила вона.

Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.