В Україну суне гроза: синоптики оголосили попередження для Києва та ще кількох областей

23 травня 2024, 15:18
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Джерело:

Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попередив про те, що у деяких областях України до кінця доби пройдуть грози. Найближчим часом небезпечне явище зачепить столицю.

Спершу попередження оголосили для Києва, однак згодом синоптики заявили, що грози пройдуть у ще кількох регіонах.

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На Київ суне гроза

В обід 23 травня в Укргідрометцентрі зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища для Київської області.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий,
– мовилось в повідомленні.

Принагідно у КМВА закликали людей не боятися звуків грому та бути обережними. 

У яких регіонах ще оголосили про загрозу

Пізніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця доби гроза пройде у північних, Закарпатській,
Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях гроза.

Важливо! У регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.


Де пройдуть грози 23 травня / Укргідрометцентр

Основні правила безпеки під час грози

  • Перебувайте в приміщенні або знайдіть безпечне закрите місце.
  • Не паркуйтеся поблизу електроопор та високих дерев.
  • Тримайтеся якомога далі від металевих парканів і стін, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
  • Якщо ви на вулиці, забудьте про парасольку, адже метал притягує струм.
  • Під час грози не можна купатися у водоймах. Струм також може проходити через водопровід, тож утримайтеся від душу, ванни чи миття посуду.
  • Блискавка може проходити через електричні системи та передавачі радіо- і телезв'язку. Під час грози в приміщенні можна використовувати бездротові або стільникові телефони, однак на вулиці цього робити не слід.


Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт