На Львівщині прогнозують грози: де вони також можуть пройти

В Україні днями погіршиться погода. Зокрема, у Львівській області та кількох інших регіонах прогнозують грози.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, на території Львівщині 29 травня в другій половині дня прогнозують грози. Крім цього, місцями град, шквали 15 – 20 метрів за секунду.

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Грози прогнозують і в інших регіонах

На Івано-Франківщині синоптики теж прогнозують погіршення погоди. Зокрема, обіцяють грози з градом і сильний вітер. Там також оголосили штормове попередження.

До кінця дня 29 травня та протягом доби 30 травня очікується посилення південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду, гроза, град (1 рівень небезпечності, жовтий).

Гроза також буде на Київщині

У київській області 30 травня буде хмарно з проясненнями. Також синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. ️

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Крім цього, температура повітря вночі буде +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів. У столиці ж вночі буде +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

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