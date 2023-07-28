Зриває дахи та валить дерева: страшна негода вдарила по Дніпру

Дніпро накрили потужні дощі з грозами, а також град та шквальний вітер. Велика буря наробила багато шкоди. Соцмережами ширяться шокуючі кадри з наслідками.

На Дніпро ввечері 27 липня близько 21:00 налетів сильний вітер, від якого навіть спрацювала сигналізація на деяких автівках. Близько 21:00 почалася злива з грозою. А після цього посипався град.

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Які наслідки негоди у Дніпрі

Через повномасштабну агресію Росії проти України звуки грози нагадували ракетні вибухи. На щастя, у цей час окупанти не тероризували місто і у Дніпрі не було повітряної тривоги. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та місцеві моніторингові канали заспокоювали жителів, що це лунала не робота ППО, а гроза.

Через Росію жителі Дніпра ледь не сплутали грім з вибухами: відео з соцмереж



Блискавки у Дніпрі / Фото з соцмереж

Однак у дніпрян були й інші причини для хвилювання. Так, сильний вітер позривав шифер з дахів, викорчував дерева та пошкодив автівки. В одному з районів міста дерево впало на балкон. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Через негоду дерево впало та зруйнувало балкон: відео з соцмереж

На лівобережній частині Дніпра дерево повалилося на кіоск з кавою. Біля Стадіону "Монтажник" стовбур дерева звалився на автівку, в якій перебували люди. Всі вони живі та здорові.

Дерево ледь не розчавило машину з людьми всередині / Фото з соцмереж



Біля новобудови на Калиновій вулиці вітром зірвало шматок даху, який просто впав на проїжджій частині та заблокував рух на двох смугах. Один з водіїв не розгубився. Він вийшов з автівки та відтягнув перешкоду на узбіччя.

Зірвана частина даху заблокувала рух на дорозі: відео з соцмереж

Також через сильну зливу деякі вулиці Дніпра підтопило. На кадрах можна побачити, як маршрутки та дорогі іномарки намагаються пропливти перешкоду. Однак це вдалося не всім водіям. Деякі машини застрягли. Очевидці, які це зафільмували, припустили, що вода піднялася по коліна. Вони побоювалися, що баки для сміття може змити.

Дніпро частково підтопило через негоду: відео з соцмереж



Наслідки негоди у місті / Фото "Дніпра Оперативного"



Очевидець зафільмував дуже яскраву блискавку: відео з соцмереж

Повідомляється, що кількох районах міста є проблеми зі світлом. Негода обірвала лінії електропередач. Також побило фасади будинків. Окрім цього через повалені дерева та підтоплення на деяких вулицях було ускладенено рух.

У Дніпрі під час грози пішов град: відео з соцмереж

Нещодавно інші міста України теж постраждали через негоду