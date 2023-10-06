"Займають" місця для цілих родин: у селі Гроза готують кладовище до масового поховання

Росія 5 жовтня завдала терористичний удар по селу Гроза у Харківській області. Загинули понад 50 людей. Тепер село готується до масового поховання.

Наразі поблизу цвинтаря у Грозі розчищають хащі. Володимир Андросович – майстер комунального підприємства – розповів, що викопати мають приблизно 40 могил.

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Ми качаємо каналізацію і даємо взимку тепло – а така робота у нас вперше. Майстер нашого підприємства та бухгалтер були на поминках,

– розповів чоловік.

Поховають загиблих на території двох кладовищ: у Грозі та сусідньому Шевченковому (на поминках були й люди звідти).

Люди не встигли сісти за стіл, коли пролунав вибух

Люди, які зібралися на поминки, навіть не встигли сісти на стіл, коли Росія завдала терористичного удару. Загинули цілі родини. Зокрема, у списку жертв може бути староста села Гроза. Наразі він – зниклий безвісти. Загалом станом на 6 жовтня зниклими безвісти вважаються четверо людей. Серед них – двоє дітей.

Ідентифікація загиблих триває. Загалом Росія забрала життя 52 людей. Водночас попереджують, що кількість загиблих може зрости: на місці трагедії знайшли фрагменти тіл.