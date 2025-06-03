На Київ суне негода: синоптики попередили про небезпеку

У другій половині дня 3 червня в українській столиці очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вони триватимуть до кінця доби.

Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, сьогодні у Києві температура повітря становить 26 – 28 градусів тепла. Однак не минеться без опадів, передає 24 Канал.

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Негода в Києві

Синоптики попередили, що у половині дня з утриманням до кінця доби 3 червня у місті буде гроза, град та шквал вітру 15 – 20 метрів за секунду.

️Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зазначили в гідрометцентрі.

Наразі тенденцій до заморозок немає. Температурний фон буде, навпаки, дещо підвищуватися починаючи десь з 3 – 4 числа.

Червень в Україні буде трохи теплішим за кліматичну норму, з середньомісячною температурою +19 – +23 градуси.

Кількість опадів очікується в межах норми, з нерівномірним розподілом, що характерно для літнього періоду.