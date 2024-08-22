Місцями можливі шквали: на Київ та область насувається гроза

Жителям столиці та області варто уникати перебування на вулицях найближчим часом. Власне, на Київщину суне негода.

Близько 11:00, 22 серпня Київська ОВА заявила про можливе погіршення погодної ситуації. Опадів слід очікувати у найближчі дві години.

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Київ та область охопить гроза

Місцями на Київщині, з-поміж іншого, можливий шквал. Прогнозують пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. У найближчі 2 години з утриманням до кінця дня 22 серпня буде гроза.

У зв'язку з негодою оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Зазвичай у таких випадках радять:

уникати перебування на вулиці, особливо на відкритих просторах і під великими деревами або біля рекламних щитів;

закрити всі вікна і двері у будинку, щоб уникнути пошкоджень від сильного вітру;

не паркувати автомобілі під деревами, електричними дротами або біля нестійких конструкцій;

забезпечити наявність ліхтарика та запасу батарейок на випадок відключення електроенергії;

слухати рекомендації місцевих органів влади та не ігнорувати попередження;

дізнаватися свіжу інформацію про погоду через офіційні джерела та бути готовими діяти негайно.

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