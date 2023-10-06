Російський теракт у Грозі: поліція уточнила, скільки людей вважаються зниклими безвісти

Вдень 5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по кафе та магазину у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Декількох людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Поліція вже ідентифікувала 35 тіл загиблих. Правоохоронці розповіли, скільки людей вважаються зниклими безвісти.

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Троє людей зникли безвісти

Пізно ввечері 5 жовтня у поліції Харківської області зазначили, що троє людей вважають зниклими безвісти.

Начальник поліції Володимир Тимошко зауважив, що є дуже понівечені тіла. Аби ідентифікувати їх, треба проводити ДНК-експертизи. Тимошко назвав дії росіян геноцидом українського народу.

Якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі – звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем проживання. Ми організовуємо перевірку, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз,

– підкреслив начальник поліції Харківщини.

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Кількість жертв у Грозі знову зросла

На жаль, вранці 6 жовтня стало відомо, що кількість жертв у Грозі зросла.

Очільник ОВА повідомив, що у лікарні через отримані травми померла одна людина.

Тож внаслідок ракетного удару по магазину та кафе у селі на Харківщині загинули 52 людей.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.