У Львові під час потужної грози попадали дерева, пошкоджено електромережу

У неділю, 8 травня, Львів накрила гроза з дощем і шквальним вітром. Через негоду зафіксовано падіння дерев у кількох районах міста.

Окрім того, пошкоджено електромережу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

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Наслідки негоди у Львові

О 21:12 Москаленко повідомив про падіння дерев через негоду в Рясному, на вулиці Зеленій (поблизу Центру легеневого здоров'я), а також на вулицях Сулими та Сластіона.

Над ліквідацією наслідків працювали аварійні служби.

Будьте обережні – уникайте перебування поблизу дерев і важких конструкцій,

– застерегли в міській раді.

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Зверніть увагу! Львів'ян закликали повідомляти про пошкодження на гарячу лінію міста – 1580.

До слова, дощ та град увечері неділі накрили й українську столицю. У Києві зафіксували падіння дерев і затоплення доріг. Пошкоджено майно, зокрема автомобілі.