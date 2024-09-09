Можуть бути пошкодження лінії електропередач та підстанцій: в одній з областей очікують грози

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища для одного з регіонів України у вівторок, 10 вересня. Ідеться про Запоріжжя та Запорізьку область.

Так, там прогнозують грози. Жителів регіону попереджають, що через такі погодні умови можуть бути пошкодження лінії електропередач та підстанцій.

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В Запоріжжі очікуються грози

Запорізький обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища по місту та області.

Так, синоптики вказують, що протягом доби 10 вересня очікуються грози. До того ж там вказали про I рівень небезпечності, жовтий.

Також там зазначили, що погані погодні умови можуть повпливати на лінії електропередач, і не тільки.

Погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів та пошкодження ліній електропередач,

– ідеться в повідомленні.