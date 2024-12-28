Кадиров боїться ракетних ударів: Грозний посилили системами ППО

У Чечні посилили особисту безпеку Рамзана Кадирова, після того, як США дозволили Україні бити далекобійними ракетами по території Росії. Для захисту від ймовірних атак ЗРК почали перевозити навіть із Сирії.

Усі системи ППО розподілили по Грозному та за межами міста. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на проєкт ВЧК-ОГПУ.

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Кадиров ставить "С-300" у Чечні

До Республіки Чечня багато зенітно-ракетних комплексів "С-300" направили після завершення боєзіткнень у Сирії. ЗРК тепер захищають офіційну резиденцію очільника Республіки Рамзана Кадирова.

Системи поставлені на чергування і біля мечеті в Грозному, яку заборонено знімати навіть із оглядових майданчиків.

Також протиповітряна оборона з'явилася в престижному Баронівському районі, що неподалік резиденції. Раніше в селищі жили робітники заводу, але тепер там люблять селитися чеченці. У цьому ж районі проживає родина Кадирова. Усі під'їзди суворо охороняють озброєні військові, а від небезпеки з неба жителів захищатиме ЗРК.

Окрім цього, "С-300" встановили в родовому селі Кадирових Ахмат-Юрт. Ці системи ППО віднедавна цілодобово стоять на бойовому чергуванні та охороняють родичів голови Чеченської Республіки.

Чеченська ППО могла збити літак Embraer

Нагадаємо, існує ймовірність, що сили ППО Чечні були причетні до збиття літака, який 25 грудня летів з Баку до Грозного. Аналітики припускають, що теракт могли організувати вороги Рамзана Кадирова, аби його підставити.