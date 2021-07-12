Грузинські ЗМІ звернулися до дипломатів після смерті журналіста
Джерело:Грузия Online
У Грузії напередодні помер журналіст Лексо Лашкарава. Раніше його побили під час акції на підтримку ЛГБТ-спільноти у Тбілісі. У зв'язку зі смертю оператора медіаорганізації, які працюють у Грузії, поширили спільну заяву і звернулися до дипломатичного корпусу.
Представники ЗМІ наголосили, що випадки порушення прав журналістів, операторів і фотографів в Грузії наблизилися до критичної межі.
Читайте також У Грузії почалися протести через смерть журналіста: вимагають відставки уряду – відео
Звернення ЗМІ Грузії до дипломатів після смерті журналіста
"Десятки справ, спрямованих проти ЗМІ, досі не розслідувані. Влада не забезпечує захист безпеки журналістів, а заяви представників керівної партії ще більше надихають насильство", – йдеться у заяві.
Медійники нагадали, що 5 липня, за даними МВС Грузії, постраждали 53 журналісти, зокрема оператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Крім того, частина представників ЗМІ все ще перебувають у лікарні.
Водночас члени різних насильницьких груп досі відкрито погрожують журналістам та операторам. А правоохоронці, зазначають у заяві, не реагують на це належним чином.
Ми звертаємося до представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, акредитованих в Грузії, надати негайне й ефективне реагування на цілеспрямоване переслідування представників ЗМІ на проспекті Руставелі 5 липня,
– пишуть грузинські ЗМІ.
Наразі цю заяву підписали більш ніж 70 медіа, які працюють у Грузії.
Масове побиття журналістів у Грузії: що відомо
- 5 липня у Тбілісі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Однак противники трансгендерів вирішили завадити демонстрації й також вийшли на вулиці. Вони побили журналістів, які висвітлювали ці події.
- 11 липня стало відомо про смерть журналіста телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Після побиття чоловіка відвезли у лікарню з переломами кісток обличчя. Його виписали з медзакладу, однак після цього мати Лашкарава знайшла сина мертвим. Точну причину смерті встановить експертиза.
- Водночас міністерство закордонних справ Грузії, не дочекавшись результатів дослідження, натякнуло, що журналіст "помер від наркотиків".
- Це спричинило нові протести у Грузії – активісти вийшли на вулицю з вимогою відставки уряду.