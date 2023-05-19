Грузія дозволила польоти ще одній авіакомпанії Росії: вона літала у Крим
Грузія дозволила польоти російській авіакомпанії Red Wings. Ця компанія ще не потрапила під санкції.
Про це повідомили в Агентстві цивільної авіації Грузії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що днями Путін підписав наказ про скасування візового режиму з Грузією, а вже 17 травня відбувся перший рейс між Росією та Грузією.
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Грузія дозволила рейси російській авіакомпанії
Як стало відомо, компанія Red Wings з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти заплановані тричі на тиждень.
Зазначимо, що Red Wings ще не потрапила під санкції Заходу. В Україні ця компанія у "чорному списку" з 2021 року. Відомо, що літаки Red Wings частково перебувають під заочним арештом у зв'язку через рейси до окупованого Криму.
Що цьому передувало
- Російський диктатор Владімір Путін 10 травня підписав наказ про скасування візового режиму з Грузією, а вже 17 травня відбудеться перший рейс між Росією та Грузією.
- Російський авіаперевізник "Azimuth Airlines" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі, бо отримав на це відповідний дозвіл Агентства цивільної авіації Грузії.
- Згодом у Грузії під будівлею МЗС спалахнули протести. Вони повторилися й 15 травня після новини про відновлення перельотів між Грузією та Росією.
- У МЗС України заявили, що відновлення рейсів з Росією у час, коли та веде найбільшу війну в Європі та чинить геноцид – ні що інше, як подарунок Путіну.
- Прессекретар Держдепу США Ведант Пател вважає, що відновлення авіасполучення між країнами викликає занепокоєння. У той час, коли все західне співтовариство дистанціювалося від Росії, не час посилювати співпрацю з окупантами.
- До речі, прем'єр-міністр Грузії заявив, що країна повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Проте авіасполучення з країною-окупантом Грузія все-таки відновлює, щоб не провокувати Росію.
- У столиці Грузії 19 травня люди вийшли на мітинг проти рейсів з Росії. Вони вирушили до міжнародного аеропорту в Тбілісі, куди має прибути літак з Москви.