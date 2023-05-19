Грузія дозволила польоти ще одній авіакомпанії Росії: вона літала у Крим

Грузія дозволила польоти російській авіакомпанії Red Wings. Ця компанія ще не потрапила під санкції.

Про це повідомили в Агентстві цивільної авіації Грузії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що днями Путін підписав наказ про скасування візового режиму з Грузією, а вже 17 травня відбувся перший рейс між Росією та Грузією.

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Грузія дозволила рейси російській авіакомпанії

Як стало відомо, компанія Red Wings з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти заплановані тричі на тиждень.

Зазначимо, що Red Wings ще не потрапила під санкції Заходу. В Україні ця компанія у "чорному списку" з 2021 року. Відомо, що літаки Red Wings частково перебувають під заочним арештом у зв'язку через рейси до окупованого Криму.

Що цьому передувало