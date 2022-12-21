Нарешті вирішили: Грузія все ж відправляє в Україну 25 потужних генераторів

Уряд Грузії таки ухвалив рішення про передачу нашій державі понад двох десятків генераторів. Україна отримає обладнання, що виробляє електрику, на суму майже 20 мільйонів гривень.

Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України, тому для нас так важливо отримувати генератори від інших країн. І якщо раніше у Грузії заявляли, що "не чули" про це, то сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що з Тбілісі таки вирушить до Києва 25 потужних генераторів.

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Для чого призначені генератори

У пресслужбі посольства України в Грузії зазначають, що генератори можна використовувати у промислових цілях, зокрема, для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей, електростанцій, помпових агрегатів для постачання питної води та інших важливих об'єктів.

Відбулась церемонія завантаження 25 потужних генераторів електроенергії, які мають від 150 до 500 кВт, загальною вартістю понад 1,4 мільйона ларі (близько 20 мільйонів гривень – 24 Канал), які придбав Уряд Грузії для подальшої відправки в Україну,

– написали в посольстві.

Окрім того, там зазначили, що посольство України в Грузії висловлює вдячність за протидію російській агресії Уряду Грузії та особисто:

Прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі;

Віцепрем'єр-міністру;

Міністру економіки та сталого розвитку Грузії Левану Давіташвілі;

усім співробітникам органів виконавчої влади Грузії, які долучились до благочинної справи допомоги тисячам людей.

Важливо згадати, що у посольстві впевнені, що ракетні обстріли "не здатні поставити народ України на коліна", а лише зміцнюють наснагу людей у нашій державі до боротьби.

Грузія відправляє в Україну генератори: дивіться фото

Польща також допоможе Україні генераторами

Мер Львова Садовий зустрівся зі міським головою Варшави Рафалом Тшасковським. Той заявив, що подарує місту генератори та запас пального. До цієї теми варто сказати, що обрати правильний генератор не так просто. Однак ми підготовили для вас поради, що потрібно пам'ятати під час вибору обладнання, яке виробляє електроенергію.



Як підібрати генератор у будинок / Картинка 24 Каналу