У Грузії опозиція зірвала виступ глави МВС в парламенті: відео

Опозиційні депутати зірвали виступ глави МВС Грузії Вахтанга Гомелаурі в парламенті. Вони вийшли до трибуни з фотографією загиблого оператора Лексо Лашкарави.

Опозиція висловила свої вимоги. Це відбулось 18 липня під час пленарного засідання уряду в Грузії.

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Опозиція зірвала виступ очільника МВС у парламенті

Депутати від опозиції вийшли з фотографіями загиблого оператора Лексо Лашкарави і призупинили виступ глави МВС.

Ба більше, під парламентом зібрались на акцію протесту журналісти. Опозиція та представники ЗМІ вимагають:

відставки уряду;

покарання для винних у смерті оператора Лашкарави.

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До речі, кавказька служба Радіо Свобода повідомила, що виступ глави МВС Вахтанга Гомелаурі у парламенті перенесли на інший день. Про це їм розповів спікер парламенту Каха Кучава.

Також працівники ЗМІ вивісили на балконі пресложі два банери з написами:

"Покарайте всіх винних!",

"Візьміть політичну відповідальність".

Депутат "Грузинської мрії" Іраклій Заркуа просив прибрати банери, але журналісти відмовилися це зробити. Спікер заявив, що їм давали час та можливість провести протест, а потім "повернутися до виконання своїх обов'язків".

"Те, що ми бачили сьогодні, на жаль, в першу чергу було цілеспрямовано організовано проти того, щоб сьогодні ми провели засідання", – вважає спікер парламенту.

Двох людей забрала поліція

за інформацією "Радіо Свобода", 2 членів опозиційної партії "Лело", які не є депутатами, Григола Гегелія і Тамаза Датунашвілі поліцейські насильно вивели з території, прилеглої до парламенту Грузії;

поліція посадила їх у машини і вивезла з території попри наявність перепусток;

на початку засідання глава партії "Лело" Бадрі Джапарідзе закликав главу МВС звільнити затриманих.

Варто відзначити, що глава МВС Вахтанга Гомелаурі мав виступати щодо подій 5 липня в Тбілісі. Саме тоді побили понад 50 журналістів, серед них – вже загиблий Лексо Лашкарава.

Що цьому передувало