У Грузії опозиція зірвала виступ глави МВС в парламенті: відео
Джерело:телеграм NEXTA Live
Опозиційні депутати зірвали виступ глави МВС Грузії Вахтанга Гомелаурі в парламенті. Вони вийшли до трибуни з фотографією загиблого оператора Лексо Лашкарави.
Опозиція висловила свої вимоги. Це відбулось 18 липня під час пленарного засідання уряду в Грузії.
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Опозиція зірвала виступ очільника МВС у парламенті
Депутати від опозиції вийшли з фотографіями загиблого оператора Лексо Лашкарави і призупинили виступ глави МВС.
Ба більше, під парламентом зібрались на акцію протесту журналісти. Опозиція та представники ЗМІ вимагають:
- відставки уряду;
- покарання для винних у смерті оператора Лашкарави.
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До речі, кавказька служба Радіо Свобода повідомила, що виступ глави МВС Вахтанга Гомелаурі у парламенті перенесли на інший день. Про це їм розповів спікер парламенту Каха Кучава.
Також працівники ЗМІ вивісили на балконі пресложі два банери з написами:
- "Покарайте всіх винних!",
- "Візьміть політичну відповідальність".
Депутат "Грузинської мрії" Іраклій Заркуа просив прибрати банери, але журналісти відмовилися це зробити. Спікер заявив, що їм давали час та можливість провести протест, а потім "повернутися до виконання своїх обов'язків".
"Те, що ми бачили сьогодні, на жаль, в першу чергу було цілеспрямовано організовано проти того, щоб сьогодні ми провели засідання", – вважає спікер парламенту.
Двох людей забрала поліція
- за інформацією "Радіо Свобода", 2 членів опозиційної партії "Лело", які не є депутатами, Григола Гегелія і Тамаза Датунашвілі поліцейські насильно вивели з території, прилеглої до парламенту Грузії;
- поліція посадила їх у машини і вивезла з території попри наявність перепусток;
- на початку засідання глава партії "Лело" Бадрі Джапарідзе закликав главу МВС звільнити затриманих.
Варто відзначити, що глава МВС Вахтанга Гомелаурі мав виступати щодо подій 5 липня в Тбілісі. Саме тоді побили понад 50 журналістів, серед них – вже загиблий Лексо Лашкарава.
Що цьому передувало
- У Тбілісі 5 липня відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники також вийшли на вулиці. Саме вони напали на представників ЗМІ, які висвітлювали події. Відомо про побиття понад 50 журналістів.
- Постраждалого оператора каналу "Пірвелі" Лексо Лашкараву відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. 11 липня його знайшли мертвим у власному будинку.
- У той же день люди вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду.
- 12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією. У результаті засідання не вдалося провести.