У Грузії призначили судове засідання в справі Саакашвілі

Міхеілу Саакашвілі у Грузії висунули обвинувачення одразу за чотирма справами. У двох з них політику заочно винесли вирок раніше, засідання за ще одним провадженням призначили на листопад.

Про те, що ще одну справу грузинсько-українського політика днями розглядатиме суд виданню розповів його адвокат Бека Басилая.

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У Грузії розглянуть справу Саакашвілі

За словами захисника Саакашвілі, розгляд однієї зі справ щодо політика в грузинському суді призначили на 10 листопада.

Нагадаємо, Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. По двох справах йому заочно винесли вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років, інші справи – у судовому провадженні.

Затримання Міхеіла Саакашвілі: коротко