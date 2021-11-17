У Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі

У Грузії планують створити спеціалізовану комісію, яка б перевірила стан здоров'я ув'язненого політика Міхеіла Саакашвілі. До комісії увійдуть лише висококваліфіковані лікарі.

Про це заявила народна захисниця Грузії Ніно Ломджарія під час зустрічі з українською обмудсменкою Людмилою Денісовою.

Важливо Стан Саакашвілі погіршився, у нього кривава блювота, – Денісова

Ніно Ломджарія запевнила, що лікарі вже 17 листопада:

розпочнуть перевірку стану здоров'я Саакашвілі,

нададуть йому належне лікування,

вивчать можливості медзакладу щодо забезпечення здоров'я голодуючих.

За словами Денісової, перші висновки вдасться отримати вже 18 листопада.

Ніно Ломджарія запевнила, що питання додержання прав Міхеіла перебуває на її постійному контролі,

– повідомила Денісова.

До того ж уповноважена Ради з прав людини провела зустріч з матір'ю Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанією. Вони обговорили стан здоров'я Саакашвілі та умови його перебування в медзакладі в'язниці № 18.

Також Денісова скерувала заяви про порушення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі до:

Верховного комісара ООН з прав людини – Мішель Бачелет,

Голови ОБСЄ – Анн Лінде,

Комісара Ради Європи з прав людини – Дуні Міятович,

Комітету ООН з питань запобігання катуванням,

Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню,

9 представництв міжнародних правозахисних організацій в Україні,

78 дипломатичних представництв іноземних держав в Україні.

Вона висловила сподівання, що привернення уваги міжнародної спільноти до порушення прав Міхеіла дозволить забезпечити його права на життя, безпеку, належну медичну допомогу і справедливий суд.

Повний текст публікації Людмили Денісової:

Зустрілася з народним захисником Грузії Ніно Ломджарією. Обговорили питання додержання прав громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі.

Народний захисник Грузії повідомила про створення спеціалізованої комісії висококваліфікованих лікарів різних профілів, які одержали від неї доручення на відвідування медзакладу в'язниці № 18. Сьогодні вони розпочнуть перевірку стану здоров'я Міхеіла, надання йому належного лікування, вивчать можливості медзакладу щодо забезпечення здоров'я голодуючих.

Вже завтра отримаємо перші висновки. Ніно Ломджарія запевнила, що питання додержання прав Міхеіла перебуває на її постійному контролі.