У Грузії суд заарештував власника квартири, де переховувався Саакашвілі
Джерело:телеграм "Sputnik Грузия"
Елгуджа Цомая – власника квартири, де затримали Міхеіла Саакашвілі, – заарештували. Під вартою чоловік пробуде, доки триватиме слідство.
Захисник повідомив, що це рішення суду є абсолютно політичним. Окрім того, у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що Цомай начебто сам потайки перевозив Саакашвілі у своєму автомобілі.
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Напередодні Цомаю оголосили звинувачення
- Цомай – власник квартири, у якій затримали Саакашвілі. Помешкання розташоване у Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
- Грузинська прокуратура 3 жовтня оголосила Цомаю обвинувачення.
- Чоловікові інкримінують приховування злочинів.
- За даними прокуратури, він знав, що Саакашвілі розшукують правоохоронні органи Грузії та все одно надав йому свою квартиру.
Затримання Саакашвілі у Грузії: головне
- Саакашвілі повідомив, що повернувся у Грузію 1 жовтня. Того ж дня політика затримали. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.
- У СІЗО Саакашвілі оголосив голодування.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб повернути Саакашвілі.
- За словами українського лідера, "усі інституції, зокрема МЗС і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими урядами, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися".
Допис з телеграму "Sputnik Грузия"
Суд заарештував власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі, Елгуджа Цомая заарештували на період слідства.
Адвокат Бека Басилая назвав рішення "абсолютно політичним",
Тим часом, ЗМІ активно обговорюють версію, що Цомай не тільки надав свою квартиру Саакашвілі, але і сам таємно перевозив його в своєму автомобілі.