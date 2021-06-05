Еліта німецької спецслужби: як GSG 9 ліквідували терористів за 7 хвилин

Факт появи та діяльності угруповань, які займалися грабунками, викраденням людей та літаків у післявоєнній Німеччині, призвів до того, що в країні сформували загін GSG 9. Це поліцейський спецзагін, який сьогодні вважається одним із найелітніших у боротьбі з тероризмом.

Їхні місії практично завжди успішні. Більшість відбуваються без жодного пострілу. Вони настільки ефективні, що за понад 40 років роботи, під час виконання завдань загинуло лише 4 бійця.

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Як з'явився GSG 9

У вересні 1972 року на Олімпійських іграх у Мюнхені стався теракт. Жертвами стали 11 членів ізраїльської збірної. Відразу убили 2 ізраїльських спортсменів, 9 осіб взяли в заручники.



Заручники теракту в Мюнхені / Фото il4u.org.il

Протидіяти їм німецькі поліцейські не могли. Усі їхні облави та намагання оточити злочинців заходили в глухий кут, адже журналісти вели прямі трансляції, тому терористи все бачили. Довелося виконувати накази викрадачів. У результаті це призвело до загибелі всіх заручників, 5 викрадачів та ще й поліцейського.

Коли німецькі поліцейські провалили завдання з порятунку заручників, в уряді постало питання про створення вузькопрофільного підрозділу, який міг би виконувати такі спеціалізовані завдання. Мовилося про організацію поліцейського спецназу.

Згідно із німецькими законами, використовувати армію проти цивільного населення заборонено. Тому, таку структури вирішили організувати як поліцейський підрозділ.

Так, наприкінці вересня 1972 року з'явилася GSG 9, повна назва – "Група охорони кордонів". Цифра "9" означає те, що на час створення вже існувало 8 різних підрозділів. Дев'ятий – виключно для боротьби із тероризмом та захисту громадян на території інших країн.

До речі, процедура виїзду на завдання не така вже і проста. Щоби приступити до виконання бійцям потрібні 2 умови:

згода міністра внутрішніх справ;

згода керівництва федеральної землі, на чиїй території і відбувається ймовірний теракт.

Перша критика спецслужби

Ще на початку створення, поява такого поліцейського підрозділу, викликала шквал критики серед політиків. Вони побоювалися, що бійці нагадуватимуть про темне минуле Німеччини – загони СС. Адже до функцій відомства входила не лише боротьба із тероризмом, але й арешти стрільців, врегулювання конфліктних ситуацій та відстежування підозрілих громадян.

Щоправда, на відміну від нацистських бійцівських псів, ці хлопці завжди стояли й стоять на варті правопорядку. Вони бережуть життя своїх громадян і роблять усе, щоби максимально унеможливити будь-які шанси на конфліктні ситуації.

Блискавична операція за 7 хвилин

У жовтні 1977 року бійці Народного фронту визволення Палестини захопили німецький літак. 4 зловмисників тримали в заручниках на борту 87 людей, включно з екіпажем. Висунули й умови: звільнити із в'язниць бійців RAF, палестинських терористів і заплатити викуп у 15 мільйонів доларів.

Тактику вони вибрали теж не просту. Замість того, щоби стояти в аеропорту й чекати поки в уряді визначаться із результатом, вони почали кружляти в небі, паралельно відвідуючи різні аеропорти для дозаправлення. Передостанньою точкою приземлення, яка і стала визначальною в операції, став Аден, що у Ємені.

Спецслужби вже знали, що літак захопили саме бійці Народного фронту визволення Палестини, а Сомалі перебували в дружніх відносинах з офіційною Палестиною. Вони і вирішили влаштувати пастку там. Німці зв'язалися із сомалійцями, спланували атаку і вирішили просто чекати.



Спецслужби ретельно спланували свої дії / Фото FPA

Палестинці почали погрожувати підірвати судно, вони мали при собі вибухівку. Тоді ж у гру і вступили бійці з GSG 9. Почалася масштабна дезінформаційна кампанія. Поки урядовці переконували терористів про те, що потрібних їм людей уже звільнили із в'язниць і везуть до них, сомалійці за кілька десятків метрів від захопленого літака підірвали автомобіль. Це був відвертальний маневр, який дав можливість спецагентам штурмом узяти літак. GSG 9 показали найвищий пілотаж.

Операція як почалася, так і закінчилася блискавично швидко – 7 хвилин. За цей час спецагенти не просто розстріляли всіх терористів, але і змогли евакуювати 86 людей. Унаслідок операції живими залишилися всі. Єдиною жертвою цього захоплення став капітан літака, якого терористи убили кількома днями раніше.

Структура GSG 9

Структуру GSG 9 серед усіх інших спецслужб вирізняє манера ведення бою та підготовки до завдань. У цьому їхня унікальність. Від початку заснування до сьогодні вони провели приблизно 2 тисячі місій. При цьому – лише в 5 випадках доводилося відкривати вогонь.

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Більшість їхніх виїздів закінчуються арештами. Інколи й взагалі вистачає всього лише присутності. GSG 9 мають репутацію найелітнішого й найкращого підрозділу країни

Саму структуру можна поділити на 3 частини:

перший підрозділ відповідає за штурм на суші; другий – за атаку з повітря й десантування у важкодоступні місця; третій – за диверсії на воді. Їх вчать за методами американських SEAL. Вони мусять плавати далеко, пірнати глибоко й залишатися у воді й під водою доти, поки не виконають поставлені завдання.

Ще в лавах спецури є сапери, інженери, техніки й так далі. Під час штурму бійці завжди пересуваються максимально обережно. Попереду група з балістичними щитами, позаду – стрільці.



Структуру спецслужби складається з 3 частин / Picture Alliance

Десантування – це далеко не єдиний сценарій тренування бійців GSG 9. Їх вчать вирішувати будь-які ситуації на будь-якій місцевості. Зокрема, інструктори показуються як правильно рятувати заручників з автомобіля, автобуса, корабля, потяга чи літака. У цьому підрозділі окрема роль відведена і для снайперів.

Як кажуть інструктори, коли зловмисників більше, ніж двоє – снайпер може відіграти ключову роль у протистоянні. До тренувань приєднають і хлопців із технічних та саперних підрозділів. Усе через нові методи й способи атак терористів. Мовиться про зброю масового ураження. Окремих членів GSG 9 вчать відрізняти не просто типи бомб, а і складники компонентів, щоб у майбутньому було легше їх знешкоджувати.

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Як потрапити в спецрозділ

Тренувальний курс триває близько року і з усіх охочих до лав GSG 9 вступають лише 15% кандидатів. Їхній штаб стає другим домом, де бійці практично живуть. Адже викликати на завдання можуть будь-якої миті.

У деяких членів підрозділу в штабі є навіть валізи з усіма речами. Фактично, вони ведуть подвійне життя. Вдома як сім'янини й на роботі – як спецпризначенці. Під час служби тренування відбуваються щодня. Від бійців вимагають постійно бути у формі.



Бійці завжди в ідеальній формі / Фото Warspot

Крім фізичних навантажень, стрільб і теорій, з 2015 року там тренуються ще й кінологічні підрозділи. Пухнастих агентів тренують десантуватися, атакувати в закритих приміщеннях і виконувати будь-які команди свого власника. Далеко не всі погоджуються мати чотирилапого напарника. Адже методика тренувань із людьми одна, а з тваринами – уже зовсім інша.

Невдачі спецслужби

Як і у всіх спецслужб, в GSG 9 теж бувають невдачі. Під час виконання бойових завдань загинули 4 бійців. Більшість жертв – під час служби за кордоном.

Перший зареєстрований випадок – смерть комісара Міхаеля Ньюрзеллі. Він загинув у 1993 році в перестрілці із бойовиками RAF.

Він загинув у 1993 році в перестрілці із бойовиками RAF. У 2004 році бойовики в Іраку напали на автоколону німецького посла. Загинули 2 його охоронців: Тобіас Реттерат і Томас Хафенекер. Водночас самі нападники, пізніше офіційно попросили вибачення за теракт.

Водночас самі нападники, пізніше офіційно попросили вибачення за теракт. У Ємені у 2013 році теж у перестрілці вбили оберкомісара Мірко Канцлера.

Чим зараз займається спецпідрозділ

Загалом, GSG 9 створені для забезпечення стабільності та врегулювання непередбачуваних ситуацій. Сьогодні, особливо після зростання хвилі тероризму у 2014 – 2015 роках у Європі, вони посилили й методи тренувань, і підготовки, і розробили нові підходи.

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З 2017 року обговорюються плани про те, щоби можна було використовувати бійців відомства за кордоном на постійній основі. Планується також створити окрему гілку, яка була б відповідальною за охорону повітряного транспорту.

Сьогодні GSG 9 ефективно протистоїть тероризму. Звичайно, що встежити за всіма нереально, але вони роблять усе можливе для того, щоби протистояти терористам і зберегти якомога більше людських життів.