Губернатор Якутії знайшов "український слід" у жахливих пожежах в Росії

Губернатор Якутії Айсен Ніколаєв в ефірі програми головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова розповідав про масштаби пожеж в регіоні та боротьбу з ними. Але і тут не обійшлося без традиційних звинувачень в сторону України.

Соловйов провів 4-годинний прямий ефір, у якому Україну згадували ледь не кожної хвилини. Говорили про угоду США та Німеччини по "Північному потоку-2", про генпрокурорку Ірину Венедіктову і про те, що Україна нібито маріонетка США. Здавалося б, уже в темі пожеж в Якутії нас не згадають, але і тут знайшли причину.

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У чому звинувачують українців

Губернатор Якутії переконував глядачів, що влада, рятувальники та добровольці ефективно протидіють пожежам, однак є ті, хто підбурює людей. Політик переконаний, що це саме українці чомусь намагаються дестабілізувати ситуацію в російському регіоні.

Коли дим від пожеж прийшов до Якутська, населення захвилювалося, з'явилися підбурювачі та панікери які стали кричати, що все погано. Причому, багато IP-адрес українські, які близько до нас стосунку не мають, але зате кричать "Геть губернатора, геть Путіна",

– розповідав Ніколаєв.

На це головний кремлівський пропагандист відповів, що в Україні "працюють цілі диванні війська".

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