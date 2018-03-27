23:19
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, сьогодні
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, сьогодні
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Гучна масштабна ДТП сталася під Харковом

321 Читать новость на русском
Масштабна ДТП сталася під Харковом
Масштабна ДТП сталася під Харковом / "Місто Х"

Уранці 27 березня поблизу містечка Чугуїв на автомагістралі Київ – Харків-Довжанський сталася масштабна ДТП за участю аж семи машин, одна із яких – вантажівка Renault – перекинулася.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Читайте також: Маску і не снилось: колишній керівник поліції влаштував виставу після п'яного кермування

Зазначається, що участь у аварії взяли такі авто: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легковики ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, позашляховик Suzuki, а також мікроавтобус Opel.


Під Харковом зіткнулися одразу сім машин

За словами правоохоронців, ніхто з людей не постраждав, натомість автівки зазнали механічних пошкоджень. Крім того, внаслідок ДТП близько години було ускладнено рух транспорту.

Причини інциденту встановлюються.

Цілком імовірно, аварія сталася через те, що на слизькій дорозі водій фури не впорався з кермуванням, відтак вантажівка вилетіла на узбіччя та перекинулася, а легкові автівки, що їхали позаду фури, почали врізатись одна в одну, пише ТСН.

Одразу 7 машин зіткнулися під Харковом: відео

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля Lexus з Volkswagen Touareg позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів: в результаті інциденту загинули 6 осіб.

Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
сьогодні, 22:10 Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
715
Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
сьогодні, 22:01 Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
Олексій Чибісов 1961
Готівковий курс валют 27 березня: євро лізе вгору
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 27 березня: євро лізе вгору
463
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
сьогодні, 21:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 1657
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сьогодні, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 630
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук