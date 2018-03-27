Гучна масштабна ДТП сталася під Харковом

Уранці 27 березня поблизу містечка Чугуїв на автомагістралі Київ – Харків-Довжанський сталася масштабна ДТП за участю аж семи машин, одна із яких – вантажівка Renault – перекинулася.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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Зазначається, що участь у аварії взяли такі авто: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легковики ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, позашляховик Suzuki, а також мікроавтобус Opel.



Під Харковом зіткнулися одразу сім машин

За словами правоохоронців, ніхто з людей не постраждав, натомість автівки зазнали механічних пошкоджень. Крім того, внаслідок ДТП близько години було ускладнено рух транспорту.

Причини інциденту встановлюються.

Цілком імовірно, аварія сталася через те, що на слизькій дорозі водій фури не впорався з кермуванням, відтак вантажівка вилетіла на узбіччя та перекинулася, а легкові автівки, що їхали позаду фури, почали врізатись одна в одну, пише ТСН.

Одразу 7 машин зіткнулися під Харковом: відео

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля Lexus з Volkswagen Touareg позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів: в результаті інциденту загинули 6 осіб.