Лубінець розповів, як часто за останні 2 роки з'ясовував з ТЦК гучні випадки і чи були покарані

В Україні діє загальна мобілізація. І трапляються випадки, коли між співробітниками ТЦК та військовозобов'язаними виникають конфлікти. Дмитро Лубінець розповів, як часто з'ясовував гучні випадки з військкоматами.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів в інтерв'ю. Дмитро Лубінець зауважив, що у 2023 році було понад 1000 історій, коли йому потрібно було з'ясовувати з ТЦК гучні випадки.

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Звернень значно більше, – Лубінець

Понад тисячу у 2023-му. В цьому році – вже більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше,

– констатував Лубінець.

Він також зазначив, що його інформують про те, що відкрили дисциплінарне провадження щодо співробітників ТЦК, що на когось наклали адміністративне стягнення. Водночас він не бачить, "навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання".

Журналісти його спитали, як уповноваженому Верховної Ради з прав людини це пояснюють. На це він відповів, що, за його припущенням, слід розуміти, що йде війна. І що, мабуть, не хочуть військового доводити до якогось реального покарання, адже це може по-різному трактуватися.

На думку багатьох, буде так, що він – герой, затримував ухилянтів. А на думку іншої частини України, він буде людиною, яка порушила права громадянина,

– зауважив він.

Воювати повинні всі

Водночас Дмитро Лубінець підкреслив, що суспільство не можна розділяти на тих, хто воює та тих, хто ухиляється від служби. За його словами, воювати повинні всі. Разом з тим він відзначив, що це не означає, що кожен має піти на передову.

Нам треба, щоб працювала економіка в тилу? Так. Нам треба, щоб хтось продовжував ходити на роботу і показувати, що Україна рухається в напрямку ЄС? Треба. У кожного свій фронт,

– додав він.

Водночас журналісти зауважили, що "це дискусійна репліка з вашого боку". На це Дмитро Лубінець зазначив, що це дискусія, з якою він стикається постійно. Він додав, що ми навіть не можемо собі уявити, що відчувають військові, котрі перебувають на передовій.

Це надзвичайно складно. Але це не означає, що інші не воюють. Треба давати юридичну оцінку людині, яка відмовляється від конституційного обов'язку захищати державу. Але це не означає, що після затримання її можна бити, ще й фільмувати це,

– зазначив омбудсмен.

Він додав, що встановлення винуватості відбувається під час засідань суду. Дмитро Лубінець підкреслив, що за всіма подібними випадками спостерігають наші міжнародні партнери. Ті, хто потім ухвалюватиме рішення, чи надавати нашій державі допомогу, чи ні. Чи наближати вступ України до Євросоюзу, чи ні.