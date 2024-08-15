Говорив про можливе введення військ і не тільки: куди подівся Макрон після гучних заяв

Еммануель Макрон неодноразово робив гучні заяви щодо війни Росії проти України. Проте останнім часом президент Франції почав медійно менше висловлюватись про підтримку нашої держави.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Макрон, ймовірно, був зайнятий Олімпіадою. Однак після її завершення у Франції займатимуться формуванням нового державного правління, адже від цього залежатиме політичне майбутнє очільника країни.

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Обіцянки Макрона Україні

Еммануель Макрон за законом не зможе ще раз балотуватись на посаду президента Франції. Зараз він відбуває уже останній термін управління державою.

Михайло Шейтельман зазначив, що президент Франції обіцяв Україні передати літаки Mirage та підготувати їхній екіпаж до кінця 2024 року.

До Mirage мають бути надані й ракети. Важливим питанням є якими вони будуть. Це політичне завдання президента Франції. А коли він говорив про введення своїх військ, то пояснював, що це лише у випадку прориву росіян до Харкова, а вони цього не зробили,

– зауважив політтехнолог.