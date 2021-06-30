Путін розуміє, успішна Україна – це кінець його влади, – Гудков

Для Володимира Путіна важливо, щоб Україна не була успішною. Інакше росіяни зрозуміють, що ситуація може бути не такою, як їм це нав'язують.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков у програмі "Що це було". І також підкреслив, що з Росією неможливо чогось досягнути в перемовинах.

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У Путіна завдання, щоб Україна була неуспішною, – Гудков

Ексдепутат Держдуми вважає, що Україні потрібно підтримувати відносини з Росією лише на певному дипломатичному рівні, аби ескалація була принаймні контрольованою. До того ж не потрібно ображатися чи сильно реагувати на нові заяви Кремля.

Українській владі не потрібно бігати за Путіним і добиватися якоїсь зустрічі. Тому що в цьому немає сенсу. Опозиціонер додав, у президента Росії завдання, щоб Україна була неуспішною. Адже зараз є 2 діалоги:

Україна обрала європейський шлях;

Путін рухається в бік Північної Кореї.

Тому Путін розуміє, успішна Україна – кінець його влади. Чому я завжди бажаю їй успіху? Тому що усвідомлюю, якщо тут буде все добре, то громадяни Росії побачать – можна й по-іншому,

– пояснив Гудков.

За його словами, успішна Україна покаже росіянам, що є притомна правильна альтернатива. Відтак очільник Кремля вже буде неактуальним.

Інтерв'ю з Дмитром Гудковим: дивіться відео

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