Операція в Олешках: Лубінець звернувся до жителів міста

В Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини планують провести гуманітарну місію для допомоги жителям міста. До її організації залучені український омбудсман і російська уповноважена з прав людини, а сприяння процесу надала перша леді США Меланія Трамп.

Наразі українська сторона збирає інформацію про людей, які залишаються в місті та потребують допомоги. Про підготовку місії повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про гуманітарну місію?

В Олешках планують провести гуманітарну місію з надання допомоги місцевим жителям. Її реалізація стане можливою завдяки сприянню та координації зусиль Першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп.

Щиро вдячний Першій леді за посередництво в цьому процесі та її надзвичайно людяну позицію, яка допомагає створити умови для порятунку наших громадян,

– сказав він.

Лубінець також наголосив, що перебуває на постійному зв'язку із залученими сторонами, державними органами та місцевим самоврядуванням.

Наразі українська сторона збирає інформацію про людей, які залишаються в Олешках і потребують допомоги. Особливу увагу приділяють літнім людям, маломобільним громадянам та тим, хто не може самостійно подбати про себе.

Зараз для нас надзвичайно важливо отримати якомога більше інформації про людей, які перебувають у місті та потребують допомоги. Особливо про літніх людей, маломобільних громадян та тих, хто не може самостійно подбати про себе.

Рідних і близьких людей, які залишаються в Олешках, закликають передавати інформацію, що може допомогти організувати гуманітарну місію.

Звернутися до Офісу Омбудсмана України можна за такими контактами:

WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70; +38 073 719 81 34; +38 067 182 55 04.

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua.

Електронний кабінет: cabinet.ombudsman.gov.ua.

Ми готові опрацювати кожне звернення та зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам,

– сказав він.

Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва США готують гуманітарну місію в Олешках Херсонської області. Припинення вогню розпочнеться з 27 жовтня о 3:00. Наразі триває підготовка, аби все пройшло чітко та злагоджено.