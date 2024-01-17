Чому рівень ракетної небезпеки став дуже високим: Гуменюк пояснила ситуацію у Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі. Там поступово вщухає шторм, чим скористалися росіяни.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Росія збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі до двох. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Про що попередили українців

Як пояснила речниця ОК "Південь", мовиться про фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М". Разом ці два судна можуть нести до 16 ракет типу "Калібр".

Враховуючи таку активізацію на тлі покращення погодних умов, в тому числі й морської обстановки, трошки вщухає шторм, ворог може завдати ударів з використанням і ракет морського базування,

– зауважила Гуменюк.

Сили оборони Півдня в окремому дописі у соцмережах додатково попередили про дуже високий рівень ракетної небезпеки. Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

Інші заяви Гуменюк