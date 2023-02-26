Вплинуло багато факторів, – у ЗСУ пояснили, чому не було масованого удару 24 лютого

В Україні до роковин повномасштабного вторгнення Росії від окупантів очікували чергового масованого обстрілу. У ЗСУ пояснили, чому росіяни не атакували Україну ракетами.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала, чому росіяни не атакували Україну з акваторії Чорного моря. За її словами, на це вплинули ряд факторів, пише 24 Канал.

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Росію не влаштовувало, що Україна готова до атаки

У першу чергу йдеться про те, що росіяни розуміли, що в Україні готуються до ймовірної атаки. Відтак, росіяни відмовилися від обстрілу, оскільки він мав всі шанси бути невдалим.

Річ у тім, що тут багато факторів включалося. По-перше, вони відстежували нашу готовність до такої протидії. Їх це не влаштовує, тому що в такому випадку ракетний удар не буде таким результативним, як вони розраховують,

– сказала Гуменюк.

Крім того, за словами речниці ОК "Південь", окупанти продовжують постійний методичний тиск на психіку мирного населення України. Вона додала, що росіяни продовжують розхитувати настрої населення і ведуть деструктивну діяльність з активізації агентів. Крім того, окупанти продовжують грати м'язами.

Чи є в Чорному морі ракетоносії

Наталія Гуменюк повідомила, що 25 лютого в акваторії Чорного моря був один ракетоносій, зокрема під час повітряної тривоги, яку в Україні оголошували через МіГ-31К.

За словами Гуменюк, надвечір ракетоносій завели до пункту базування. Наразі корабельне угруповання Росії у Чорному морі складається із 7 одиниць, однак ракетоносія немає.

Речниця ОК "Південь" попередила, що загроза нікуди не ділася. Росіянам потрібно кілька годин, щоб вивести ракетоносій у море. Вона додала, що Росія використовує тактику приспання пильності.