Варварські обстріли можуть тривати ще довго, – ГУР про запаси ракет у росіян

Останні масовані обстріли України показали, що окупанти змінили свою тактику. Якщо раніше загарбники випускали свої ракети по об'єктах критичної інфраструктури, то тепер росіяни здебільшого гатять по військових об'єктах.

Однак це аж ніяк не означає, що загроза для цивільного населення зникне. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

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Окупанти вичерпали запаси високоточної зброї

У ГУР зауважують, що у росіян залишилося близько 15 відсотків високоточної зброї від початкової кількості. Тому дуже часто ворог застосовує застарілі, неточні та неефективні засоби.

Особливо, коли йдеться про С-300 по прифронтових територіях. Там про точність взагалі не йдеться. До того ж – хибні розвідані у більшості випадків. Надалі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура,

– підкреслив Юсов.

Водночас представник української воєнної розвідки попереджає, що ворожі ракети повністю закінчаться ще не скоро.

"Якщо ми говоримо про запаси застарілих ракет, тих же С-300, то вони вимірюються тисячами. І варварські ракетні обстріли можуть тривати ще довго", – зауважив речник ГУР.

Ба більше, за словами Юсова, росіяни намагаються налагодити власне виробництво боєприпасів. Однак варто додати, що без іноземних компонентів та новітньої електроніки це важко втілити.

"Але ті ж самі "Калібри" виробляються. Можна говорити про десятки у місяць. Але компенсувати навіть те, що вони вже витратили, подібні обсяги не можуть. Від початку ракетного терору і проміжки між ударами, і кількість застосованих ракет – це вже зовсім інші показники, ніж ми бачили", – резюмував Юсов.

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